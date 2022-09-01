إشبيلية يستعير دولبرج من نيس

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

كاسبر دولبرج - إشبيلية

أعلن إشبيلية تعاقده مع كاسبر دولبرج قادما من نيس الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم دولبرج إلى إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وكان دولبرج انضم إلى نيس صيف 2019، ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 85 مباراة.

ونجح المهاجم الدنماركي خلال مواسمه الثلاثة مع نيس في تسجيل 24 هدفا وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

دولبرج (24 عامًا) تدرج في صفوف أياكس أمستردام الهولندي ومنه انتقل صوب موناكو.

Image

ومثّل دولبرج منتخب هولندا في 35 مباراة وسجل 10 أهداف منذ استدعائه عام 2016.

وتعتبر هذه الصفقة السادسة لإشبيلية بعد ضم إيسكو من ريال مدريد وعدنان جينوجاي من ريال سوسيداد وأليكيس تيليس من مانشستر يونايتد وماركاو من جالاتا سراي وتانجاي نينيانزو من بايرن ميونيخ.

إشبيلية نيس كاسبر دولبرج
نرشح لكم
رومانو: برشلونة يقترب من التعاقد مع بيليرين ذا أثلتيك: لتعويض النني.. أرسنال يستعد لتقديم عرض إلى دوجلاس لويز رومانو: تمت.. سيرجينو ديست إلى ميلان موندو ديبورتيفو: برايثويت يخضع للفحص الطبي في إسبانيول لاعب جديد من دورتموند.. مانشستر سيتي يضم مدافع الفريق أياكس يعلن ضم مهاجم إشبيلية دي مارزيو: ليفربول يتمم اتفاقه مع أرثر ميلو.. وتفاصيل الصفقة رومانو: اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة في صفقة أوباميانج.. وموقف ألونسو
أخر الأخبار
جوارديولا يسهب في الإشادة بجوليان ألفاريز 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: برشلونة يقترب من التعاقد مع بيليرين 7 دقيقة | ميركاتو
بيراميدز يجدد تعاقد الشناوي لمدة ثلاثة مواسم 20 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - لعدم الوصول إلى حل مرضي.. تعثر انتقال تاو إلى لوهافر 42 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثلتيك: لتعويض النني.. أرسنال يستعد لتقديم عرض إلى دوجلاس لويز 56 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. سيرجينو ديست إلى ميلان 57 دقيقة | ميركاتو
أليجري: كان علينا تقديم أداء أفضل أمام سبيزيا.. وحققنا الأهم 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب يبرز دور صلاح في الفوز القاتل على نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث