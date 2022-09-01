إشبيلية يستعير دولبرج من نيس

أعلن إشبيلية تعاقده مع كاسبر دولبرج قادما من نيس الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم دولبرج إلى إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

🤝 Kasper Dolberg, nueva pieza de ataque para el #SevillaFC. ¡Bienvenido, Kasper! 🇩🇰#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2022

وكان دولبرج انضم إلى نيس صيف 2019، ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 85 مباراة.

ونجح المهاجم الدنماركي خلال مواسمه الثلاثة مع نيس في تسجيل 24 هدفا وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

دولبرج (24 عامًا) تدرج في صفوف أياكس أمستردام الهولندي ومنه انتقل صوب موناكو.

ومثّل دولبرج منتخب هولندا في 35 مباراة وسجل 10 أهداف منذ استدعائه عام 2016.

وتعتبر هذه الصفقة السادسة لإشبيلية بعد ضم إيسكو من ريال مدريد وعدنان جينوجاي من ريال سوسيداد وأليكيس تيليس من مانشستر يونايتد وماركاو من جالاتا سراي وتانجاي نينيانزو من بايرن ميونيخ.