موندو ديبورتيفو: برايثويت يخضع للفحص الطبي في إسبانيول

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - برشلونة

يخضع مارتن برايثويت مهاجم برشلونة لفحوصات طبية مع نادي إسبانيول تمهيدا لإعلان انتقاله.

ويقترب برايثويت من التوصل لاتفاق مع برشلونة من أجل إنهاء تعاقده مع النادي والحصول على نسبة من مستحقاته المتبقية من عقده مع الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برايثويت تواجد اليوم الخميس في عيادة كوراتشان لإجراء الفحص الطبي قبل إتمام تعاقده مع إسبانيول.

أخبار متعلقة
وداعا برشلونة.. بيرناردو سيلفا يؤكد بقائه مع مانشستر سيتي ليفاندوفسكي ينشر الرعب ويقود برشلونة لاكتساح بلد الوليد مع اقتراب دي يونج من الاستمرار في برشلونة.. ليفربول يبحث في مكان آخر لدعم خط الوسط تشكيل برشلونة – كوندي أساسي لأول مرة.. وعودة بوسكيتس أمام بلد الوليد

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برايثويت فضّل الانتقال إلى إسبانيول من أجل رغبته في الاستمرار بالدوري الإسباني والحفاظ على حياته الشخصية وحياة عائلته في مدينة برشلونة.

وكان برايثويت ينوي الموافقة على فسخ تعاقده مع برشلونة بعد الحصول على قيمة المتبقي في عقده حتى صيف 2024.

وأوضح التقرير وفقا لمصادر من نادي برشلونة أن النادي اتفق مع اللاعب على الحصول بما يقرب من 50% فقط من تعاقده.

ورفض برايثويت عددا من العروض المقدمة إليه طوال سوق الانتقالات الصيفية أبرزها من آيك أثينا اليوناني بهدف الضغط على برشلونة حتى اللحظة الأخيرة والحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال المتبقية في تعاقده.

وفضّل برايثويت الاستمرار في العاصمة الكتالونية برشلونة مع نادي إسبانيول عن قبول عروض مغرية من أندية الخليج.

ولم يشارك برايثويت مع برشلونة هذا الموسم خاصة مع قدوم روبرت ليفاندوفسكي الذي حجز مركزه بشكل أساسي.

وانتقل المهاجم الدنماركي إلى برشلونة في فبراير 2020 قادما من ليجانيس.

وشارك برايثويت الموسم الماضي في 4 مباريات بالدوري الإسباني مع برشلونة وسجل هدفين وصنع آخر.

الدوري الإسباني برشلونة برايثويت
نرشح لكم
لاعب جديد من دورتموند.. مانشستر سيتي يضم مدافع الفريق أياكس يعلن ضم مهاجم إشبيلية دي مارزيو: ليفربول يتمم اتفاقه مع أرثر ميلو.. وتفاصيل الصفقة رومانو: اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة في صفقة أوباميانج.. وموقف ألونسو خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد بسام خبر في الجول – تقارب في المفاوضات بين الأهلي ولوهافر بشأن بيرسي تاو.. وساعات حاسمة وداعا برشلونة.. بيرناردو سيلفا يؤكد بقائه مع مانشستر سيتي الصفقة السابعة.. سندرلاند يتعاقد مع آماد ديالو معارا من مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: برايثويت يخضع للفحص الطبي في إسبانيول 10 دقيقة | ميركاتو
تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب جديد من دورتموند.. مانشستر سيتي يضم مدافع الفريق 37 دقيقة | ميركاتو
مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات 37 دقيقة | الكرة المصرية
أياكس يعلن ضم مهاجم إشبيلية 58 دقيقة | ميركاتو
دي مارزيو: ليفربول يتمم اتفاقه مع أرثر ميلو.. وتفاصيل الصفقة ساعة | ميركاتو
رومانو: اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة في صفقة أوباميانج.. وموقف ألونسو ساعة | ميركاتو
تنس - ليس اليوم.. سيرينا ويليامز تقصي المصنفة الثانية عالميا لتستكمل مشوراها بـ أمريكا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث