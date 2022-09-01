موندو ديبورتيفو: برايثويت يخضع للفحص الطبي في إسبانيول

يخضع مارتن برايثويت مهاجم برشلونة لفحوصات طبية مع نادي إسبانيول تمهيدا لإعلان انتقاله.

ويقترب برايثويت من التوصل لاتفاق مع برشلونة من أجل إنهاء تعاقده مع النادي والحصول على نسبة من مستحقاته المتبقية من عقده مع الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برايثويت تواجد اليوم الخميس في عيادة كوراتشان لإجراء الفحص الطبي قبل إتمام تعاقده مع إسبانيول.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برايثويت فضّل الانتقال إلى إسبانيول من أجل رغبته في الاستمرار بالدوري الإسباني والحفاظ على حياته الشخصية وحياة عائلته في مدينة برشلونة.

وكان برايثويت ينوي الموافقة على فسخ تعاقده مع برشلونة بعد الحصول على قيمة المتبقي في عقده حتى صيف 2024.

وأوضح التقرير وفقا لمصادر من نادي برشلونة أن النادي اتفق مع اللاعب على الحصول بما يقرب من 50% فقط من تعاقده.

ورفض برايثويت عددا من العروض المقدمة إليه طوال سوق الانتقالات الصيفية أبرزها من آيك أثينا اليوناني بهدف الضغط على برشلونة حتى اللحظة الأخيرة والحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال المتبقية في تعاقده.

وفضّل برايثويت الاستمرار في العاصمة الكتالونية برشلونة مع نادي إسبانيول عن قبول عروض مغرية من أندية الخليج.

ولم يشارك برايثويت مع برشلونة هذا الموسم خاصة مع قدوم روبرت ليفاندوفسكي الذي حجز مركزه بشكل أساسي.

وانتقل المهاجم الدنماركي إلى برشلونة في فبراير 2020 قادما من ليجانيس.

وشارك برايثويت الموسم الماضي في 4 مباريات بالدوري الإسباني مع برشلونة وسجل هدفين وصنع آخر.