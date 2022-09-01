لاعب جديد من دورتموند.. مانشستر سيتي يضم مدافع الفريق

أعلن مانشستر سيتي ضم مانويل أكانجي قادما من بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد مانشستر سيتي مع أكانجي لمدة خمس سنوات، أي حتى صيف 2027.

وقال أكانجي للموقع الرسمي للنادي عقب إعلان التعاقد: "خطوة مثالية في مسيرتي الكروية، سيتي من أفضل الفرق في أوروبا، يلعبون كرة مثيرة وينافسون كل عام على البطولات".

We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️ Read more ⤵️ — Manchester City (@ManCity) September 1, 2022

وأضاف "فريق استثنائي، يدربه بيب جوارديولا الاستثنائي، أنا سعيد لوجودي هنا، لا أستطيع الانتظار للعب في الدوري الإنجليزي".

وكان المدافع السويسري انضم إلى بوروسيا دورتموند يناير 2018، ومنذ ذلك الحين خاض بقميص الفريق 158 مباراة.

ونجح المدافع السويسري خلال مواسمه الثلاثة مع دورتموند في تسجيل أربعة أهداف وصناعة آخرين.

أكانجي (27 عامًا) بدأ مسيرته الكروية في نادي إف سي وينترثور في سويسرا قبل أن ينتقل إلى بازل ومنها إلى دورتموند.

ومثّل أكانجي منتخب سويسرا في 41 مباراة منذ استدعائه للفريق عام 2017.

وتعتبر هذه الصفقة الخامسة لمانشستر سيتي بعد إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وسيرجيو جوميز من أندرلخت والحارس ستيفان أورتيجا بعد نهاية تعاقده مع أرمينيا بيلفيلد بجانب جوليان ألفاريز من ريفر بليت بعد أن حسم النادي التعاقد معه منذ يناير الماضي.