مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

فيوتشر - محمد رضا

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن يكون الأهلي قد أتم تعاقده مع محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر.

محمد رضا

النادي : فيوتشر

الزمالك

وكشف مرتضى منصور أن خريطة صفقات الزمالك قد تغيرت بعد اكتشاف جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عددا من اللاعبين الناشئين.

وقال مرتضى منصور عبر مقطع فيديو: "خريطة الصفقات تغيرت، في الماضي كنا نتعاقد مع 11 لاعبا".

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وأوضح "الآن فيريرا اكتشف لاعبين ناشئين وأثبتوا جدارتهم، فهل من الطبيعي استبعادهم بعد ذلك التألق؟".

وبسؤاله عن موقف بوبو شدد "لن يحدث أن يضم لاعب فيوتشر إلى الأهلي كما يشاع".

وواصل مرتضى منصور "إذا تم إعلان انتقال بوبو إلى الأهلي سوف أترك رئاسة نادي الزمالك في اليوم التالي".

وتابع "قيل إن إبراهيم عادل في الأهلي مثل بوبو، وبيراميدز أعلن تجديد تعاقد لاعبه لمدة أربعة مواسم، لذلك نصيحتي لجماهير الزمالك أن تنتبه أنا أعلم ما يدور".

وأضاف مرتضى منصور "تعاقدنا مع زكريا الوردي وهو أفضل من طارق حامد 100 مرة وأيضا من ساسي، يمتاز بقطع الكرات ودقة التمريرات".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته "أمير مرتضى يعمل 24 ساعة من أجل الصفقات، كل الصفقات القوية في مصر يفعلها".

الأهلي محمد رضا بوبو الزمالك فيوتشر مرتضى منصور
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