أياكس يلعن ضم مهاجم إشبيلية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

إشبيلية

أعلن أياكس تعاقده مع لوكاس أوكامبوس من إشبيلية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم أوكامبوس إلى أياكس على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء نهاية الموسم الحالي.

أوكامبوس كان قد انصم إلى إشبيلية صيف 2019، ومنذ ذلك الحين خاص بقميص الفريق 135 مباراة.

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ونجح المهاجم الأرجنتيني خلال مواسمه الثلاثة مع إشبيلية في تسجيل 34 هدفا وصنع 15 آخرين.

أوكامبوس خرج صوب أوروبا عبر بواية موناكو الفرنسي صيف 2012 قادما من ريفيربليت.

الدولي الأرجنتيني لديه تجربة في الدوري الإيطالي وسبق له اللعب مع ميلان وجنوى.

ومثّل أوكامبوس منتخب الأرجنتين في 19 مباراة، سجل هدفا وحيدا وصنع آخر.

إشبيلية أياكس لوكاس أوكامبوس
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