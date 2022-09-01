أياكس يعلن ضم جناح إشبيلية
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 11:06
كتب : FilGoal
أعلن أياكس تعاقده مع لوكاس أوكامبوس من إشبيلية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
لوكاس أوكامبوس
النادي : أياكس
وانضم أوكامبوس إلى أياكس على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء نهاية الموسم الحالي.
أوكامبوس كان قد انصم إلى إشبيلية صيف 2019، ومنذ ذلك الحين خاص بقميص الفريق 135 مباراة.
OUR NEW 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝟭𝟭 ⚡️ pic.twitter.com/dEvLXx0whM— AFC Ajax (@AFCAjax) August 31, 2022
ونجح المهاجم الأرجنتيني خلال مواسمه الثلاثة مع إشبيلية في تسجيل 34 هدفا وصنع 15 آخرين.
أوكامبوس خرج صوب أوروبا عبر بواية موناكو الفرنسي صيف 2012 قادما من ريفيربليت.
الدولي الأرجنتيني لديه تجربة في الدوري الإيطالي وسبق له اللعب مع ميلان وجنوى.
ومثّل أوكامبوس منتخب الأرجنتين في 19 مباراة، سجل هدفا وحيدا وصنع آخر.
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