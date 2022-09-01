دي مارزيو: ليفربول يتمم اتفاقه مع أرثر ميلو.. وتفاصيل الصفقة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

أرتور - يوفنتوس

أتم ليفربول اتفاقه مع البرازيلي أرثر ميلو لاعب وسط يوفنتوس في صفقة مفاجئة.

وكشف جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول بات قريبا من ضم اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة.

وأشار دي مارزيو إلى إتمام ليفربول الاتفاق بالكامل مع أرثر بالنسبة للراتب ومتبقي فقط الكشف الطبي.

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وأوضح صحفي سكاي أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم دون تواجد لخيار شراء.

ووافق أرثر على الانضمام إلى ليفربول بعد المكالمة الأولى التي تلقاها من ليفربول أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم إجراء الكشف الطبي على لاعب الوسط البرازيلي عصر اليوم الخميس قبل إعلان التعاقد الرسمي.

وكان أرثر -26 عاما- قد انتقل من جريميو البرازيلي إلى أوروبا أول مرة في صيف 2018 عندما انتقل إلى صفوف برشلونة.

وبعد موسمين كاملين انتقل أرثر ميلو إلى يوفنتوس.

ولم يشارك أرثر مع يوفنتوس هذا الموسم حتى الآن.

وخاض اللاعب البرازيلي 31 مباراة في مختلف المسابقات مع يوفنتوس الموسم الماضي.

يوفنتوس برشلونة آرثر
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