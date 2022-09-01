رومانو: اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة في صفقة أوباميانج.. وموقف ألونسو

شهدت الساعات الأخيرة مفاوضات إيجابية بين تشيلسي وبرشلونة من أجل إتمام صفقة بيير أوباميانج.

ويسعى تشيلسي لحسم صفقة المهاجم الجابوني في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، أن أوباميانج بات قريبا جدا من تشيلسي.

وأوضح رومانو أن هناك تواصل إيجابي ومباشر بين ناديي تشيلسي وبرشلونة لإتمام الصفقة.

وأشار رومانو أن العرض النهائي للصفقة سيكون أكثر قليلا من 10 ملايين جنيه إسترليني.

وسيدخل ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي ضمن الصفقة لينضم إلى الفريق الكتالوني.

المهاجم صاحب الـ 33 عامًا اكتفى بالظهور في 8 دقائق فقط من أصل 3 مباريات رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم.

وخسر أوباميانج مركزه الأساسي لصالح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وانضم أوباميانج إلى برشلونة في يناير الماضي، وتألق معه بالدور الثاني، إذ سجل 13 هدفًا في 23 مباراة.

وتعثر تشيلسي في ثلاث مباريات من خمسة أقيمت بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 7 نقاط من خمس جولات وبفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام وست هام يوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة.