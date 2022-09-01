رومانو: اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة في صفقة أوباميانج.. وموقف ألونسو

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 10:48

كتب : FilGoal

أوباميانج

شهدت الساعات الأخيرة مفاوضات إيجابية بين تشيلسي وبرشلونة من أجل إتمام صفقة بيير أوباميانج.

ويسعى تشيلسي لحسم صفقة المهاجم الجابوني في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، أن أوباميانج بات قريبا جدا من تشيلسي.

أخبار متعلقة
حتى صيف 2029.. تشيلسي يعلن ضم فوفانا ديلي ميل: تشيلسي يستعد لتقديم عرض مثير من أجل نيمار 90 مليون يورو.. سكاي: تشيلسي يقترب من ضم جفارديول خطوة للأمام وأخرى للخلف.. تشيلسي يخسر أمام ساوثامبتون

وأوضح رومانو أن هناك تواصل إيجابي ومباشر بين ناديي تشيلسي وبرشلونة لإتمام الصفقة.

وأشار رومانو أن العرض النهائي للصفقة سيكون أكثر قليلا من 10 ملايين جنيه إسترليني.

وسيدخل ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي ضمن الصفقة لينضم إلى الفريق الكتالوني.

المهاجم صاحب الـ 33 عامًا اكتفى بالظهور في 8 دقائق فقط من أصل 3 مباريات رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم.

وخسر أوباميانج مركزه الأساسي لصالح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وانضم أوباميانج إلى برشلونة في يناير الماضي، وتألق معه بالدور الثاني، إذ سجل 13 هدفًا في 23 مباراة.

وتعثر تشيلسي في ثلاث مباريات من خمسة أقيمت بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 7 نقاط من خمس جولات وبفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام وست هام يوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني تشيلسي برشلونة ماركوس ألونسو أوباميانج
نرشح لكم
أياكس يلعن ضم مهاجم إشبيلية دي مارزيو: ليفربول يتمم اتفاقه مع أرثر ميلو.. وتفاصيل الصفقة خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد بسام خبر في الجول – تقارب في المفاوضات بين الأهلي ولوهافر بشأن بيرسي تاو.. وساعات حاسمة وداعا برشلونة.. بيرناردو سيلفا يؤكد بقائه مع مانشستر سيتي الصفقة السابعة.. سندرلاند يتعاقد مع آماد ديالو معارا من مانشستر يونايتد نهاية رحلته في سوسيداد.. عدنان يانوزاي ينتقل إلى إشبيلية مؤتمر تين هاج: رونالدو ضمن خططنا.. وسوق انتقالاتنا انتهى
أخر الأخبار
أياكس يلعن ضم مهاجم إشبيلية 9 دقيقة | ميركاتو
دي مارزيو: ليفربول يتمم اتفاقه مع أرثر ميلو.. وتفاصيل الصفقة 14 دقيقة | ميركاتو
رومانو: اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة في صفقة أوباميانج.. وموقف ألونسو 27 دقيقة | ميركاتو
تنس - ليس اليوم.. سيرينا ويليامز تقصي المصنفة الثانية عالميا لتستكمل مشوراها بـ أمريكا المفتوحة 45 دقيقة | رياضات أخرى
موعد مباريات الخميس 1 سبتمبر 2022.. مواجهة بالدوري الإنجليزي وكأس العرب للناشئين 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع أحمد عيد 10 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد بسام 10 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تقارب في المفاوضات بين الأهلي ولوهافر بشأن بيرسي تاو.. وساعات حاسمة 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث