موعد مباريات الخميس 1 سبتمبر 2022.. مواجهة بالدوري الإنجليزي وكأس العرب للناشئين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 10:17

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون

تختتم اليوم الخميس الموافق 1 من سبتمبر 2022 مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فريق ليستر سيتي في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كأس العرب للناشئين

تنطلق منافسات ربع نهائي كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما اليوم الخميس.

ويلعب منتخب الجزائر صاحب الأرض أمام نظيره التونسي في الخامسة والنصف مساء.

بينما يواجه منتخب اليمن نظيره السوداني في تمام التاسعة مساء.

الدوري الإنجليزي كأس العرب للناشئين مانشستر يونايتد
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