الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع أحمد عيد

أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع أحمد عيد قادما من النادي الأوليمبي.

وانضم لاعب الوسط المهاجم إلى الفريق بعقد مدته 5 سنوات.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالتالي:

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع اللاعب أحمد عيد و الذى يُجيد اللعب بمركز خط الوسط المهاجم قادماً من النادى الأوليمبي.

قدم اللاعب أداء رائعا ومميزا خلال الموسم المنتهى مع فريقه السابق ويُعد إضافة كبيرة لصفوف زعيم الثغر.

وجاء التعاقد معه في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وواعدة خلال المرحلة المقبلة.

و تم إنهاء كافة الاتفاقات المالية مع النادى الأوليمبى الشقيق و الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب، حيث كان هناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع اللاعب ولكن العلاقات الطيبة بين إدارة نادي الاتحاد السكندرى و مجلس ادارة النادي الأوليمبي برئاسة ناصر الشاذلي حسمت انتقال اللاعب لصفوف نادى الاتحاد السكندرى.

و وقع أحمد عيد مواليد 1999 -23 عاما- على عقد يمتد لخمسة مواسم عقب الجلسة التي تمت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، و أنهى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته.