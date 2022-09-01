خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد بسام

أتم النادي المصري اتفاقه مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش على البنود الشخصية.

ويتبقى للنادي البورسعيدي إتمام الصفقة مع نادي طلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com أن المصري تفاوض مع محمد بسام من أجل انتقاله إلى الفريق.

وتوصل نادي المصري إلى اتفاق مع حارس مرمى طلائع الجيش على البنود الشخصية.

ويسعى النادي البورسعيدي للتوصل إلى اتفاق مع طلائع الجيش من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

وكان طلائع الجيش قد أنهى موسم الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

أما المصري فأنهى الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

وخاض بسام 33 مباراة مع طلائع الجيش في الدوري هذا الموسم.

واستقبلت شباك محمد بسام 22 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.