خبر في الجول – تقارب في المفاوضات بين الأهلي ولوهافر بشأن بيرسي تاو.. وساعات حاسمة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 00:59

كتب : بسام أبو بكر محمد عبد العظيم

بيرسي تاو في المران الأخير قبل مواجهة الوداد

شهدت الساعات القليلة الماضية جولة مفاوضات بين الأهلي ولوهافر الفرنسي من أجل انتقال بيرسي تاو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مساء الخميس شهد حدوث تقارب في المفاوضات بين الأهلي ولوهافر بشأن انتقال اللاعب الجنوب إفريقي للنادي الفرنسي على سبيل الإعارة مع أحقية شراء.

ويرغب الأهلي في التوصل لاتفاق لإعارة تاو إلى لوهافر قبل غلق باب الانتقالات في أوروبا مساء اليوم الجمعة.

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وإن لم تنجح المفاوضات بين الناديين في انتقال بيرسي تاو، فسوف يستمر في الموسم المقبل مع الأهلي إلا حال وصول عرض مغري له ولا يمكن رفضه.

وفي وقت سابق علم FilGoal.com من مصدر مُقرب للاعب الجنوب إفريقي، أن نادي لوهافر الفرنسي أرسل عرضًا بالفعل للأهلي.

وأوضح المصدر "نرغب في تحديد موقفنا لأن باب القيد في أوروبا يغلق خلال يومين".

وأتم المصدر "لم يتواصل معنا أي نادٍ من جنوب إفريقيا".

وينشط لوهافر في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، واحتل المركز الثامن الموسم الماضي.

ويغيب لوهافر عن دوري الدرجة الاولى الفرنسي منذ موسم 2008\2009.

وكانت أنباء قد ترددت قبل عدة أيام عن فسخ الأهلي لتعاقد تاو وانفصال الطرفين.

لكن مصدر من الأهلي نفى لـ FilGoal.com تلك الأنباء: "فسخ تعاقد تاو مع الأهلي؟ شائعات وأخبار ليست صحيحة".

وأضاف "ما زال بيرسي تاو حتى الآن على قوة الأهلي".

وأكمل "اللاعب يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وموسمه انتهى مع الفريق".

وانضم بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل مليون و800 ألف يورو.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 31 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6.

وتوج مع الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

بيرسي تاو (28 عاما) انضم ليلعب تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني إذ خاض تحت قيادته في جميع المسابقات 102 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 27 قبل الانضمام للأهلي.

وعانى اللاعب من الإصابات مع الأهلي إذ غاب عن 24 مباراة.

وخاض تاو مباراة الأهلي ضد المصري في العاشر من أغسطس الجاري ضمن التشكيل الأساسي، وهو آخر ظهور له في قائمة النادي الأحمر.

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