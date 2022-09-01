الاتحاد السكندري لـ في الجول: نخطط لبيع 13 لاعبا وضم 8.. وعرضنا الأمر على المرشحين الأجانب

كشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com عن خطة النادي للموسم الجديد على مستوى المدرب الجديد وسوق الانتقالات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "خطة النادي في الموسم الجديد هي بيع 13 لاعبا والإبقاء على 17 والتعاقد مع 8".

وأضاف "نهدف لأن تصبح القائمة مكونة من 25 لاعبا بالتمام والكمال".

وأوضح "هذا سبب رغبتنا في الاعتماد على الناشئين وتقليل النفقات وضم اللاعبين الذين يحتاجهم النادي فقط".

وتابع "النادي يبلغ المدربين الأجانب بذلك أثناء المفاوضات".

واختتم "عدة مدربين من المرشحين اتفقوا مع هذه الخطة خصوصا بعد أن شاهدوا لقطات ومباريات سابقة للنادي".

وأنهى الاتحاد السكندري موسمه في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.