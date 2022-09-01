الونش: نعد جمهور الزمالك بجميع البطولات.. والهلال أفضل بدنيا

قطع محمود حمدي "الونش" وعدا لجمهور الزمالك قبل خوض مواجهة الهلال السعودي.

ويلعب الزمالك ضد الهلال يوم 9 سبتمبر ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل بالدوحة العاصمة القطرية.

وقال الونش عبر أون تايم سبورتس: "بطولتي الدوري والكأس نتيجة مجهود وتعب موسم كامل والحمد لله احتفلنا في النهاية".

وأضاف "نعد جمهور الزمالك بحصد جميع البطولات في التي سنشارك بها خلال الموسم المقبل خاصة أن إدارة النادي وفرت جميع عوامل النجاح".

وعن مواجهة الهلال أوضح "مباراة سوبر لوسيل صعبة والهلال أفضل بدنيا نظرا لانطلاق الدوري السعودي، لكن نحن رجال وسنتكاتف من اجل الفوز وإهداء الكأس لجمهور الزمالك على غرار بطولتي الدوري وكأس مصر".

ويلعب بطل الدوري المصري (الزمالك) أمام بطل الدوري السعودي (الهلال) على استاد لوسيل الذي سيحتضن بعض مباريات كأس العالم 2022 المقرر اقامتها بقطر.

وتُوج الزمالك بلقب كأس مصر 2020-2021 على حساب الأهلي قبل أن يحقق لقب الدوري عن موسم 2021-2022.