الونش: نعد جمهور الزمالك بجميع البطولات.. والهلال أفضل بدنيا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - الزمالك

قطع محمود حمدي "الونش" وعدا لجمهور الزمالك قبل خوض مواجهة الهلال السعودي.

ويلعب الزمالك ضد الهلال يوم 9 سبتمبر ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل بالدوحة العاصمة القطرية.

وقال الونش عبر أون تايم سبورتس: "بطولتي الدوري والكأس نتيجة مجهود وتعب موسم كامل والحمد لله احتفلنا في النهاية".

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: الوقت ليس مناسبا للحديث عن تعاقد فيريرا مع الزمالك باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي ما أشبه الليلة بالبارحة.. كلوب: هكذا تغير الحال من مباراة التسعة إلى هذا الموقف جوارديولا: هالاند لن يكون سعيدا بكسر الأرقام إن لم نفز بالألقاب

وأضاف "نعد جمهور الزمالك بحصد جميع البطولات في التي سنشارك بها خلال الموسم المقبل خاصة أن إدارة النادي وفرت جميع عوامل النجاح".

وعن مواجهة الهلال أوضح "مباراة سوبر لوسيل صعبة والهلال أفضل بدنيا نظرا لانطلاق الدوري السعودي، لكن نحن رجال وسنتكاتف من اجل الفوز وإهداء الكأس لجمهور الزمالك على غرار بطولتي الدوري وكأس مصر".

ويلعب بطل الدوري المصري (الزمالك) أمام بطل الدوري السعودي (الهلال) على استاد لوسيل الذي سيحتضن بعض مباريات كأس العالم 2022 المقرر اقامتها بقطر.

وتُوج الزمالك بلقب كأس مصر 2020-2021 على حساب الأهلي قبل أن يحقق لقب الدوري عن موسم 2021-2022.

الهلال السعودي الزمالك محمود حمدي الونش
نرشح لكم
الاتحاد السكندري لـ في الجول: نخطط لبيع 13 لاعبا وضم 8.. والمرشحون الأجانب متفقون باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي أمير مرتضى: الوقت ليس مناسبا للحديث عن تعاقد فيريرا مع الزمالك محمود حمادة: علمت بانضمامي للمنتخب من الإعلام.. وهذا ردي على مفاوضات الأهلي بالأسماء.. 9 وجوه جديدة في قائمة فيتوريا الأولى لمنتخب مصر خبر في الجول – أحمد دياب يقرر الترشح لرئاسة رابطة الأندية مجددا لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب
أخر الأخبار
هالاند وجيسيوس وكارفاليو.. أرقام قياسية في مباريات الأربعاء بالدوري الإنجليزي 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري لـ في الجول: نخطط لبيع 13 لاعبا وضم 8.. والمرشحون الأجانب متفقون 9 دقيقة | الكرة المصرية
وداعا برشلونة.. بيرناردو سيلفا يؤكد بقائه مع مانشستر سيتي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد سداسية نوتنجهام.. هالاند: كان من المهم مواصلة ما فعلناه ضد كريستال بالاس 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الونش: نعد جمهور الزمالك بجميع البطولات.. والهلال أفضل بدنيا 41 دقيقة | الكرة المصرية
ما أشبه الليلة بالبارحة.. كلوب: هكذا تغير الحال من مباراة التسعة إلى هذا الموقف 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي 54 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: هالاند لن يكون سعيدا بكسر الأرقام إن لم نفز بالألقاب 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث