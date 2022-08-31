أمير مرتضى: الوقت ليس مناسبا للحديث عن تعاقد فيريرا مع الزمالك

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا

شدد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك على أن تعاقد المدير الفني جوسفالدو فيريرا ممتدا إلى نهاية الموسم المقبل.

وقال أمير مرتضى في لقاء عبر قناة أون تايم سبورتس: "تعاقد فيريرا لمدة موسم ونصف، وهو مستمر معنا لنهاية الموسم المقبل".

وأضاف "فيريرا مرحب به في الزمالك في كل الأوقات، وهذا التوقيت ليس مناسبا للحديث عن تعاقده مع القلعة البيضاء".

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وأتم تصريحاته "فيريرا أنهى للتو موسما طويلا وشاقا ويستعد لبدء موسم جديد بسرعة دون فترة راحة، ولذلك لا يوجد وقت للحديث عن أي أمور أخرى".

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل" في قطر يوم 9 سبتمبر.

الزمالك الدوري المصري فيريرا أمير مرتضى
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