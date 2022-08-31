ميسي يصنع مرتين.. سان جيرمان يفوز على تولوز بثلاثية في الدوري الفرنسي

عاد باريس سان جيرمان سريعا لطريق الانتصارات في الدوري الفرنسي.

وفاز باريس سان جيرمان على تولوز 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة بالدوري.

وسجل نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وخوان بيرنات أهداف باريس سان جيرمان في شباك تولوز.

النادي الباريسي عاد لطريق الانتصارات بعد التعادل بالجولة الماضية أمام موناكو بهدف لكل فريق.

النجم الأرجنتيني لوينيل ميسي صنع الهدفين الأول والثاني لباريس سان جيرمان خلال مواجهة تولوز.

أحداث المباراة

حاول باريس سان جيرمان التسجيل مبكرا عن طريق الثلاثي ميسي ومبابي ونيمار.

ونجح نيمار في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 37 مستغلا تمريرة ليونيل ميسي البينية.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 50 بعد تمريرة جديدة من ميسي ليضعها بقدمه اليمنى في شباك تولوز.

وأضاع نيمار دا سيلفا فرصة تسجيل الهدف اثلالث في الدقيقة 54 بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وتصدى دوناروما حارس باريس سان جيرمان لأخطر محاولات تولوز من ركلة حرة ثابتة.

وسجل خوان بيرنات الهدف الثالث بعد متابعة جيدة لتسديدة مبابي المرتدة من القائم.

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة 13 في المركز الاول بفارق الهدف عن نيس.

فيما توقف رصيد تولوز عند النقطة 5 نقاط في المركز الثالث عشر.