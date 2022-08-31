ميسي يصنع مرتين.. سان جيرمان يفوز على تولوز بثلاثية في الدوري الفرنسي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان وتولوز

عاد باريس سان جيرمان سريعا لطريق الانتصارات في الدوري الفرنسي.

وفاز باريس سان جيرمان على تولوز 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة بالدوري.

وسجل نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وخوان بيرنات أهداف باريس سان جيرمان في شباك تولوز.

أخبار متعلقة
محمود حمادة: علمت بانضمامي للمنتخب من الإعلام.. وهذا ردي على مفاوضات الأهلي صلاح يصنع مرتين لينقذ كلوب.. ليفربول يقتل نيوكاسل +98 نابولي يتعثر مجددا ويتعادل أمام ليتشي

النادي الباريسي عاد لطريق الانتصارات بعد التعادل بالجولة الماضية أمام موناكو بهدف لكل فريق.

النجم الأرجنتيني لوينيل ميسي صنع الهدفين الأول والثاني لباريس سان جيرمان خلال مواجهة تولوز.

أحداث المباراة

حاول باريس سان جيرمان التسجيل مبكرا عن طريق الثلاثي ميسي ومبابي ونيمار.

ونجح نيمار في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 37 مستغلا تمريرة ليونيل ميسي البينية.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 50 بعد تمريرة جديدة من ميسي ليضعها بقدمه اليمنى في شباك تولوز.

وأضاع نيمار دا سيلفا فرصة تسجيل الهدف اثلالث في الدقيقة 54 بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وتصدى دوناروما حارس باريس سان جيرمان لأخطر محاولات تولوز من ركلة حرة ثابتة.

وسجل خوان بيرنات الهدف الثالث بعد متابعة جيدة لتسديدة مبابي المرتدة من القائم.

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة 13 في المركز الاول بفارق الهدف عن نيس.

فيما توقف رصيد تولوز عند النقطة 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

باريس سان جيرمان تولوز الدوري الفرنسي
نرشح لكم
ما أشبه الليلة بالبارحة.. كلوب: هكذا تغير الحال من مباراة التسعة إلى هذا الموقف صناعتان خطفا الانتصار.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل صلاح يصنع مرتين لينقذ كلوب.. ليفربول يقتل نيوكاسل +98 نابولي يتعثر مجددا ويتعادل أمام ليتشي هدفان بأربع نقاط.. وست هام يعطل توتنام بالتعادل بهدف العادة والصفقة الجديدة.. يوفنتوس يفوز على سبيزيا بثنائية الصفقة السابعة.. سندرلاند يتعاقد مع آماد ديالو معارا من مانشستر يونايتد سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج
أخر الأخبار
الونش: نعد جمهور الزمالك بجميع البطولات.. والهلال أفضل بدنيا 8 دقيقة | الكرة المصرية
ما أشبه الليلة بالبارحة.. كلوب: هكذا تغير الحال من مباراة التسعة إلى هذا الموقف 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي 22 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: هالاند لن يكون سعيدا بكسر الأرقام إن لم نفز بالألقاب 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: الوقت ليس مناسبا للحديث عن تعاقد فيريرا مع الزمالك 25 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي يصنع مرتين.. سان جيرمان يفوز على تولوز بثلاثية في الدوري الفرنسي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مروة عيد تتوج بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي 35 دقيقة | كرة يد
محمود حمادة: علمت بانضمامي للمنتخب من الإعلام.. وهذا ردي على مفاوضات الأهلي 35 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث