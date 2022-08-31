كرة يد - مروة عيد تتوج بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي

توجت مروة عيد لاعبة نادي نيس بجائزة أفضل لاعبة في مسابقة الدوري عن الموسم الماضي.

وكان الموقع الرسمي للدوري الفرنسي في وقت سابق ترشيح ثماني لاعبات إلى جائزة أفضل لاعبة في الموسم من بينهم مروة عيد.

وتم منح مروة جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي عن طريق تصويت للثماني لاعبات الأفضل في الثمانية أشهر منذ سبتمبر إلى مايو ثم تصويت الجماهير.

وتسلمت مروة عيد الجائزة قبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الفرنسي.

ولم يسبق لأي لاعبة من فريق نيس حصد لقب جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي منذ بداية الجائزة في موسم 2008 - 2009.

وسجلت لاعبة نيس 143 هدفا في 22 مباراة خاضتهم في الموسم من أصل 26 في الدوري، كما حصدت جائزة هدافة المسابقة.

وجاء تسجيل مروة عيد للأهداف بمعدل 6.5 هدفا في المباراة الواحدة، ونجحت في تسجيل 45 رمية جزائية.

وأنهى فريق نيس منافسات الدوري الفرنسي للموسم المنقضي في المركز السابع برصيد 51 نقطة.

وجددت مروة عيد تعاقدها مع نيس في يناير الماضي لمدة ثلاثة مواسم.

وكانت مروة قد انضمت إلى الفريق منذ عام 2015 من أونيس لاروشيل في الدرجة الثانية وأصبحت عنصرا هاما في الفريق.

وقامت إدارة النادي باتخاذ قرار بإعطائها شارة القيادة الموسم قبل الماضي لما قدمته مع الفريق خلال تواجدها.

وعلى جانب آخر يستعد منتخب مصر للسيدات للإعداد من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها السنغال في نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد أعلن عودة تشكيل منتخب السيدات مرة أخرى بعد فترة غياب استمرت لمدة 10 أعوام.