نابولي يتعثر مجددا ويتعادل أمام ليتشي

تعثر نابولي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي وتعادل أمام ليتشي ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وتعادل نابولي أمام ليتشي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو مارادونا في مدينة نابولي.

ورفع نابولي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بينما حقق ليتشي نقطته الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة إثارة كبرى في أقل من 10 دقائق بالشوط الأول.

إذ أهدر لورينزو كولومبو ركلة جزاء لصالح ليتشي في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وبعد أقل من دقيقتين نجح إلجيف إلماس لاعب نابولي في تسجيل هدف نابولي الأول.

واستمرت الإثارة في النصف ساعة الأولى من الشوط الأول، إذ نجح كولومبو في تعويض ركلة الجزاء بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31.

ويحل نابولي ضيفا على لاتسيو في الجولة الخامسة والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وينفرد فريق روما بصدارة الدوري عقب مرور أربع جولات برصيد 10 نقاط.