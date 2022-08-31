نابولي يتعثر مجددا ويتعادل أمام ليتشي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

نابولي ضد ليتشي

تعثر نابولي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي وتعادل أمام ليتشي ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وتعادل نابولي أمام ليتشي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو مارادونا في مدينة نابولي.

ورفع نابولي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بينما حقق ليتشي نقطته الثانية على التوالي.

أخبار متعلقة
تقرير: نابولي لا يزال يحلم بصفقة رونالدو ماريو روي: انتقال رونالدو إلى نابولي؟ مع دعم جماهيرنا سيستحيل إيقافه الدوري الإيطالي - نابولي يحتفظ بالصدارة رغم التعثر.. أومتيتي يظهر ولا يشارك في تعادل ليتشي دي مارزيو: معاناة وكيل رونالدو.. طلب غريب من نابولي ومحاولات مع ميلان

وشهدت المباراة إثارة كبرى في أقل من 10 دقائق بالشوط الأول.

إذ أهدر لورينزو كولومبو ركلة جزاء لصالح ليتشي في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وبعد أقل من دقيقتين نجح إلجيف إلماس لاعب نابولي في تسجيل هدف نابولي الأول.

واستمرت الإثارة في النصف ساعة الأولى من الشوط الأول، إذ نجح كولومبو في تعويض ركلة الجزاء بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31.

ويحل نابولي ضيفا على لاتسيو في الجولة الخامسة والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وينفرد فريق روما بصدارة الدوري عقب مرور أربع جولات برصيد 10 نقاط.

الدوري الإيطالي نابولي ليتشي
نرشح لكم
ما أشبه الليلة بالبارحة.. كلوب: هكذا تغير الحال من مباراة التسعة إلى هذا الموقف ميسي يصنع مرتين.. سان جيرمان يفوز على تولوز بثلاثية في الدوري الفرنسي صناعتان خطفا الانتصار.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل صلاح يصنع مرتين لينقذ كلوب.. ليفربول يقتل نيوكاسل +98 هدفان بأربع نقاط.. وست هام يعطل توتنام بالتعادل بهدف العادة والصفقة الجديدة.. يوفنتوس يفوز على سبيزيا بثنائية الصفقة السابعة.. سندرلاند يتعاقد مع آماد ديالو معارا من مانشستر يونايتد سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج
أخر الأخبار
الونش: نعد جمهور الزمالك بجميع البطولات.. والهلال أفضل بدنيا 6 دقيقة | الكرة المصرية
ما أشبه الليلة بالبارحة.. كلوب: هكذا تغير الحال من مباراة التسعة إلى هذا الموقف 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي 20 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: هالاند لن يكون سعيدا بكسر الأرقام إن لم نفز بالألقاب 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: الوقت ليس مناسبا للحديث عن تعاقد فيريرا مع الزمالك 23 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي يصنع مرتين.. سان جيرمان يفوز على تولوز بثلاثية في الدوري الفرنسي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مروة عيد تتوج بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي 34 دقيقة | كرة يد
محمود حمادة: علمت بانضمامي للمنتخب من الإعلام.. وهذا ردي على مفاوضات الأهلي 34 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث