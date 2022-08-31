بالأسماء.. 9 وجوه جديدة في قائمة فيتوريا الأولى لمنتخب مصر

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته الأولى والتي تضم المحليين فقط والتي ستنضم للمعسكر المقرر انطلاقه من 13 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة استدعاء 9 لاعبين لأول مرة في معسكر للمنتخب المصري الأول.