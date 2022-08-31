بالأسماء.. 9 وجوه جديدة في قائمة فيتوريا الأولى لمنتخب مصر
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 23:08
كتب : محمود حمدي
أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته الأولى والتي تضم المحليين فقط والتي ستنضم للمعسكر المقرر انطلاقه من 13 وحتى 27 سبتمبر المقبل.
وشهدت القائمة استدعاء 9 لاعبين لأول مرة في معسكر للمنتخب المصري الأول.
وظهر للمرة الأولى كل من: كريم فؤاد ظهير الأهلي وأحمد عادل "ميسي" جناح الاتحاد وكذلك مروان عطية لاعب وسط الاتحاد وأحمد مدبولي جناح الإسماعيلي ومحمود حماده لاعب وسط فاركو وإسلام عيسى جناح بيراميدز وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد شريف مهاجم فاركو.
وإليكم أبرز ما قدمت الوجوه الجديدة في قائمة منتخب مصر
وشهدت قائمة المنتخب غياب لاعبي الزمالك بسبب خوضهم مباراتي الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا ضد إيليكت التشادي في الشهر المقبل
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