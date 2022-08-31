خبر في الجول – أحمد دياب يقرر الترشح لرئاسة رابطة الأندية مجددا

قرر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية الترشح على المنصب ذاته في الانتخابات التي ستقام الأسبوع المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرار دياب جاء بعد قرار عدة أندية من الدوري في انتخابه مجددا وهم الاتحاد السكندري وغزل المحلة وأسوان وسموحة وفيوتشر والبنك الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفاركو والصاعد حديثا للمسابقة الداخلية.

وتولى أحمد دياب رئاسة رابطة الأندية المنشأة بداية من الموسم الماضي.

وتشكل رابطة الأندية 5 أعضاء منتخبين هم عضو مجلس الشيوخ أحمد دياب، ولاعب الأهلي السابق عماد متعب، ومدير التسويق السابق بالزمالك خالد رفعت، ورئيس لجنة المسابقات الأسبق عامر حسين، وعضو مجلس إدارة المصري السابق شريف صالح.

اختصاصات الرابطة المبدئية هي:

تشكيل لجنة لإدارة مسابقة الدوري.

إدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية والتلفزيونية والإعلانية المرتبطة بالدوري.

إدارة العوائد المالية للرابطة، وكيفية توزيعها على أندية الدوري.

التنظيم والإشراف على الأمور المالية الخاصة بالرابطة

تعديل لائحة الرابطة وإقرارها، بعد اعتماد الجمعية العمومية للرابطة لها، واعتماد اتحاد الكرة لها كذلك.

وتنص لائحة الرابطة على تشكيلها للجنة لإدارة المسابقة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة. تلك اللجنة مسؤولة عن وضع جدول الدوري مع مراعاة التزامات المنتخبات ومشاركات الأندية القارية.

كما توضح اللائحة كيفية توزيع العوائد المالية للأندية جراء حقوق البث، حيث يحصل اتحاد الكرة على 15% من تلك العوائد.

وتحصل الرابطة نفسها على نسبة لا تتعدى الـ 2% منها، وكذلك تحديد نسبة كل ناد من تلك الحقوق وتوزيعها في حالة البيع الجماعي، والحصول على نسبة كل ناد من الشركات الراعية في حال البيع المنفرد.

وكذلك، يحق للرابطة وضع ضوابط البث التلفزيوني من حيث الشروط والأحكام، والالتزامات الواقعة على كل ناد.