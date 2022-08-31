بهدف العادة والصفقة الجديدة.. يوفنتوس يفوز على سبيزيا بثنائية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

يوفنتوس

حقق يوفنتوس 3 نقاط ثمينة بالفوز على سبيزيا بالدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس على سبيزيا بهدفين دون دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وسجل دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول وأضاف أركاديوز ميليك الهدف الثاني في اللقاء الذي لُعب في ملعب أليانز (تورينو).

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أركاديوز ميليك المنضم حديثا لصفوف يوفنتوس سجل اول أهدافه بقميص السيدة العجوز.

النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا عاد للظهور مجددا بقميص يوفنتوس بعد غيابه خلال مباراتي سامبدوريا وروما بالجولتين الماضيتين بسبب الإصابة.

أحداث المباراة

بدأ يوفنتوس المباراة بهجوم ضاغط على مرمى سبيزيا بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ونجح دوسان فلاهوفيتش في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها بقدمه اليسرى ببراعة في نسخة مكررة من هدفه خلال مباراة روما بالجولة الماضية.

وتعرض فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس للإصابة قبل نهاية الشوط الأول ما دفع أليجري للاستعانة بخدمات بيرن الحارس البديل.

ودفع أليجري بآنخيل دي ماريا في الدقيقة 54 بدلا من المهاجم مويس كين.

كما منح الفرصة للمهاجم الجديد أركاديوز ميليك الذي نجح في التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، بينما توقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

يوفنتوس سبيزيا الدوري الإيطالي
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