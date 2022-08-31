الصفقة السابعة.. سندرلاند يتعاقد مع آماد ديالو معارا من مانشستر يونايتد

أتم سندرلاند صفقته السابعة خلال فترة الانتقلات الصيفية الجارية.

وأعلن سندرلاند تعاقده مع آماد ديالو حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد

وبات آماد سابع لاعب يضمه سندرلاند هذا الصيف، بعد دان بالارد وجاك كلارك وأجي أليس وأليكس باس وجويسون بينيت وإدوارد ميشوت إلى ويرسايد.

وبدأ الدولي الإيفواري مسيرته مع أتالانتا في أكتوبر 2019 وانتقل لصفوف مانشستر يونايتد في يناير 2021 .

وسجل صاحب الـ20 عاما ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد في الفوز 4-0 في الدوري الأوروبي على ريال سوسيداد.

واحرز آماد هدفه الأول في نفس المسابقة في التعادل 1-1 ضد ميلان ، بينما سجل تمريرة حاسمة في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2021 ليكمل بداية رائعة لمسيرته مع الشياطين الحمر.

وانتقل المهاجم الشاب إلى رينجرز لما تبقى من موسم 2021-22 في يناير وسجل ثلاثة أهداف في 11 مباراة مع الفريق الاسكتلندي.

وشارك ديالو في ثلاث مباريات مع كوت ديفوار وسجل هدفه الأول من ركلة حرة في الدقيقة 97 ليحسم الفوز 2-1 على بوركينا فاسو في يونيو 2021.