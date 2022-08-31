الصفقة السابعة.. سندرلاند يتعاقد مع آماد ديالو معارا من مانشستر يونايتد

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

ديالو

أتم سندرلاند صفقته السابعة خلال فترة الانتقلات الصيفية الجارية.

وأعلن سندرلاند تعاقده مع آماد ديالو حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد

وبات آماد سابع لاعب يضمه سندرلاند هذا الصيف، بعد دان بالارد وجاك كلارك وأجي أليس وأليكس باس وجويسون بينيت وإدوارد ميشوت إلى ويرسايد.

أخبار متعلقة
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج

وبدأ الدولي الإيفواري مسيرته مع أتالانتا في أكتوبر 2019 وانتقل لصفوف مانشستر يونايتد في يناير 2021 .

وسجل صاحب الـ20 عاما ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد في الفوز 4-0 في الدوري الأوروبي على ريال سوسيداد.

واحرز آماد هدفه الأول في نفس المسابقة في التعادل 1-1 ضد ميلان ، بينما سجل تمريرة حاسمة في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2021 ليكمل بداية رائعة لمسيرته مع الشياطين الحمر.

وانتقل المهاجم الشاب إلى رينجرز لما تبقى من موسم 2021-22 في يناير وسجل ثلاثة أهداف في 11 مباراة مع الفريق الاسكتلندي.

وشارك ديالو في ثلاث مباريات مع كوت ديفوار وسجل هدفه الأول من ركلة حرة في الدقيقة 97 ليحسم الفوز 2-1 على بوركينا فاسو في يونيو 2021.

مانشستر يونايتد سندرلاند أماد ديالو
نرشح لكم
سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج أرتيتا: النني سيغيب لفترة مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (1) - (0) سبيزيا كالتشيو.. انطلاق الشوط الثاني مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (1) نيوكاسل.. جووووول صلاح يصنع لفيرمينو نهاية رحلته في سوسيداد.. عدنان يانوزاي ينتقل إلى إشبيلية تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس أمام سبيزيا تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل
أخر الأخبار
أرسنال ينجو من فخ أستون فيلا ويخطف فوزا مثيرا يبقيه على الصدارة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة السابعة.. سندرلاند يتعاقد مع آماد ديالو معارا من مانشستر يونايتد 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 42 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب 59 دقيقة | الكرة المصرية
سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا ساعة | الكرة المصرية
للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث