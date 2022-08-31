لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 21:46

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرا عن الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس من العام ذاته.

وقالت لجنة الحكام في تقريرها: " الهدف الواضح للجنة الحكام الرئيسية هو تطوير المنظومة التحكيمية بشقيها الفني والإداري اعتمادا على الأساليب العلمية الحديثة".

وأوضحت لجنة الحكام أنها من قامت بالآتي:

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المسابقات المحلية

الكشف الطبي والبدني
خطة عمل اللجنة للبطولات المحلية
المشاركات الخارجية
الدورات التدريبية

الزيارات الدورية للمناطق والاختبارات
يذكر أن الإنجليزي مارك كلاتنبرج تولى قيادة منظومة التحكيم المصرية خلال شهر أغسطس الحالي خلفا لعصام عبد الفتاح، واجتمع بالحكام خلال الأيام الماضية لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير المنظومة.
لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم
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