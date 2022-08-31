سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج

شارك مصطفى محمد بشكل أساسي مع نانت أمام ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ونجح مصطفى محمد في التسجيل للمرة الثانية على التوالي.

وساهم مصطفى محمد في 4 أهداف مع نانت حتى الآن في الدوري الفرنسي ضمن خمس جولات.

وتعادل نانت أمام ستراسبورج بهدف لكل منهما.

فماذا قدم مصطفى محمد في هذه المباراة؟

90 دقيقة مشاركة

1 هدف

0 تمريرات حاسمة

3 تسديدات

تسديدة واحدة على المرمى

27 لمس الكرة

5 تمريرة صحيحة (من أصل 10)

دقة التمرير 50%

2 تمريرة مفتاحية

0 محاولات للمراوغة

صنع فرصة كبيرة

5 صراعات هوائية (فاز بواحد)

ورفع نانت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر.