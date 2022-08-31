سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 21:28
كتب : FilGoal
شارك مصطفى محمد بشكل أساسي مع نانت أمام ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ونجح مصطفى محمد في التسجيل للمرة الثانية على التوالي.
وساهم مصطفى محمد في 4 أهداف مع نانت حتى الآن في الدوري الفرنسي ضمن خمس جولات.
وتعادل نانت أمام ستراسبورج بهدف لكل منهما.
فماذا قدم مصطفى محمد في هذه المباراة؟
90 دقيقة مشاركة
1 هدف
0 تمريرات حاسمة
3 تسديدات
تسديدة واحدة على المرمى
27 لمس الكرة
5 تمريرة صحيحة (من أصل 10)
دقة التمرير 50%
2 تمريرة مفتاحية
0 محاولات للمراوغة
صنع فرصة كبيرة
5 صراعات هوائية (فاز بواحد)
ورفع نانت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر.
نرشح لكم
للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج أرتيتا: النني سيغيب لفترة استراحة في إيطاليا - يوفنتوس (1) - (0) سبيزيا كالتشيو.. تقدم أصحاب الأرض مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (1) نيوكاسل.. جووووووول إيزااااك نهاية رحلته في سوسيداد.. عدنان يانوزاي ينتقل إلى إشبيلية تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس أمام سبيزيا تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل تشكيل توتنام - تغيير وحيد لـ كونتي أمام وست هام
أخر الأخبار
أرتيتا: النني سيغيب لفترة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي