سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 21:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد بشكل أساسي مع نانت أمام ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ونجح مصطفى محمد في التسجيل للمرة الثانية على التوالي.

وساهم مصطفى محمد في 4 أهداف مع نانت حتى الآن في الدوري الفرنسي ضمن خمس جولات.

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وتعادل نانت أمام ستراسبورج بهدف لكل منهما.

فماذا قدم مصطفى محمد في هذه المباراة؟

90 دقيقة مشاركة

1 هدف

0 تمريرات حاسمة

3 تسديدات

تسديدة واحدة على المرمى

27 لمس الكرة

5 تمريرة صحيحة (من أصل 10)

دقة التمرير 50%

2 تمريرة مفتاحية

0 محاولات للمراوغة

صنع فرصة كبيرة

5 صراعات هوائية (فاز بواحد)

ورفع نانت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت
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