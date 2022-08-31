للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج

سجل مصطفى محمد للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الفرنسي وخطف التعادل لفريقه نانت أمام ستراسبورج.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وانتهت مواجهة نانت أمام ستراسبورج بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري الفرنسي.

وبدأ مصطفى محمد المباراة أساسيا للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم.

وساهم المحترف المصري بذلك في أربع أهداف بأول خمس جولات من الدوري إذ سجل هدفين وصنع مثلهما.

وأجرى ستراسبورج تبديلا اضطراريا في الدقيقة 24 بنزول سانجين برسيتش بدلا من ديميتري لينارد.

ونجح السنغالي حبيب ديالو في افتتاح التسجيل لستراسبورج أصحاب الأرض في الدقيقة 28 بصناعة من البديل برسيتش.

وفي الشوط الثاني دفع نانت بالثنائي محمد عتشي وفابيو في الدقيقة 61 من أجل تدعيم هجوم الفريق.

ونجح مصطفى محمد في الدقيقة 85 من استغلال الكرة داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وسجل هدفا رائعا على يسار حارس مرمى ستراسبورج.

وكان مصطفى قد قاد فريقه لتحقيق الانتصار الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد أربع جولات عندما تغلب الفريق على تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع نانت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر بعد خمس جولات.

ويلعب نانت مباراته المقبلة مساء السبت أمام باريس سان جيرمان في الجولة السادسة.

وبذلك في خمس جولات نجح مصطفى محمد في تسجيل هدفين وصناعة اثنين آخرين خلال مشاركة في 261 دقيقة بالمسابقة حتى الآن.