طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب

أعلن أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش تعاقد ناديه مع علاء عبد العال لتدريب الفريق خلفا لطارق العشري.

وتحدث مدير الكرة في طلائع الجيش لـFilGoal.com قائلا: "أتممنا التعاقد مع علاء عبد العال".

وواصل "نثق في قدرته وخبراته ونتمنى له التوفيق والنجاح".

وتحدث علاء عبد العال لـFilGoal.com قائلا: "خطوة جيدة وطموحي كبير لتحقيق أفضل النتائج مع النادي وتجاوز إنجاز الموسم المنقضي".

وواصل "لقد كنت أدرب فريقا في منتصف الموسم ولكنه هبط وأن يختارني الفريق صاحب المركز الرابع لتدريبه فهذا يثبت إنني على الطريق الصحيح".

وأتم "التعاقد سيكون لمدة موسم".

وبدأ علاء عبد العال مسيرته التدريبية مع اتحاد الشرطة ومنه للداخلية ثم إنبي ثم الشرقية ثم الداخلية مجددا وتلاهم بتروجت.

وبعدها قاد أسوان ثم إيسترن كومباني في الموسم المنقضي من الدوري.

وخاض علاء عبد العال مع إيسترن 33 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وتعادل 12 مرة وخسر 13 لقاء.

وكان طارق العشري أعلن استقالته من تدريب طلائع الجيش صباح اليوم الأربعاء.

وتولى العشري قيادة الطلائع بدءا من الجولة الثامنة للدوري المصري، وقاد الفريق خلال 29 مباراة لتحقيق 14 انتصارا و12 تعادلا و3 هزائم.

وأنهى الفريق الدوري في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن فيوتشر برصيد 56 نقطة.

وهو أعلى رصيد من النقاط وصل له طلائع الجيش في تاريخه بالدوري المصري.

كما حقق العشري رقما قياسيا خاص به وبالفريق في الدوري عندما استمر 16 مباراة على التوالي دون خسارة.

وودع طلائع الجيش كأس مصر من دور الـ 16 بالخسارة من منتخب السويس بنتيجة 1-0.