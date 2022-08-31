طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:56

كتب : بسام أبو بكر وأحمد الخولي

علاء عبد العال

أعلن أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش تعاقد ناديه مع علاء عبد العال لتدريب الفريق خلفا لطارق العشري.

وتحدث مدير الكرة في طلائع الجيش لـFilGoal.com قائلا: "أتممنا التعاقد مع علاء عبد العال".

وواصل "نثق في قدرته وخبراته ونتمنى له التوفيق والنجاح".

أخبار متعلقة
أرتيتا: النني سيغيب لفترة سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة مدافعه بـ قطع في الرباط الصليبي كلوب يعلن موعد عودة جوتا وداروين

وتحدث علاء عبد العال لـFilGoal.com قائلا: "خطوة جيدة وطموحي كبير لتحقيق أفضل النتائج مع النادي وتجاوز إنجاز الموسم المنقضي".

وواصل "لقد كنت أدرب فريقا في منتصف الموسم ولكنه هبط وأن يختارني الفريق صاحب المركز الرابع لتدريبه فهذا يثبت إنني على الطريق الصحيح".

وأتم "التعاقد سيكون لمدة موسم".

May be an image of 2 people, people sitting and indoor

وبدأ علاء عبد العال مسيرته التدريبية مع اتحاد الشرطة ومنه للداخلية ثم إنبي ثم الشرقية ثم الداخلية مجددا وتلاهم بتروجت.

وبعدها قاد أسوان ثم إيسترن كومباني في الموسم المنقضي من الدوري.

وخاض علاء عبد العال مع إيسترن 33 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وتعادل 12 مرة وخسر 13 لقاء.

وكان طارق العشري أعلن استقالته من تدريب طلائع الجيش صباح اليوم الأربعاء.

وتولى العشري قيادة الطلائع بدءا من الجولة الثامنة للدوري المصري، وقاد الفريق خلال 29 مباراة لتحقيق 14 انتصارا و12 تعادلا و3 هزائم.

وأنهى الفريق الدوري في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن فيوتشر برصيد 56 نقطة.

وهو أعلى رصيد من النقاط وصل له طلائع الجيش في تاريخه بالدوري المصري.

كما حقق العشري رقما قياسيا خاص به وبالفريق في الدوري عندما استمر 16 مباراة على التوالي دون خسارة.

وودع طلائع الجيش كأس مصر من دور الـ 16 بالخسارة من منتخب السويس بنتيجة 1-0.

علاء عبد العال طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة مدافعه بـ قطع في الرباط الصليبي قائمة ميكالي الأولى - إيشو وأحمد غريب في الهجوم.. وتواجد ميسي وأجويرو مع المنتخب الأولمبي في ذكرى وفاته.. اختبر معلوماتك عن الراحل محمد عبد الوهاب محمد صحبي: أشكر فيتوريا.. وجاهز لحراسة مرمى منتخب مصر
أخر الأخبار
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 27 دقيقة | الكرة المصرية
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 28 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب 44 دقيقة | الكرة المصرية
سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا 49 دقيقة | الكرة المصرية
للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: النني سيغيب لفترة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث