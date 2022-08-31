سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة مدافعه بـ قطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

فريق سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إصابة محمود البدري مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

محمود البدري

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

ويحتاج البدري لفترة علاج تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر قبل العودة إلى الملاعب من جديد.

وكشف محمد عبد الجواد طبيب سيراميكا كليوباترا في تصريحات رسمية: "تأكد إصابة محمود البدري بقطع في الرباط الصليبي".

أخبار متعلقة
مؤتمر سواريش: لماذا مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة؟ وكنت صريحا مع اللاعبين الشباب مؤتمر سيراميكا: الأهلي يتفاوض لضم شادي حسين وميسي.. وسامي أبدى ترحيبه الثاني في ثلاث مباريات.. ميكيسوني يهز شباك سيراميكا ليلة وداع الحاوي.. الأهلي ينهي الدوري برباعية أمام سيراميكا كليوباترا

وأضاف "يجري البدري خلال أيام عملية جراحية ويبدأ بعدها التأهيل استعدادا للعودة للمشاركة في التدريبات".

وأوضح عبد الجواد "يحتاج البدري فترة من ستة إلى ثمانية أشهر قبل العودة إلى الملاعب".

وأصيب محمود البدري خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الجولة الختامية من مسابقة الدوري.

وكان البدري قد انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي قادما من سموحة.

وخاض البدري 27 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المنقضي.

وكان البدري قد تم استبداله في الدقيقة 56 وشارك صالح جمعة بدلا منه بسبب تعرضه للإصابة أمام الأهلي.

وأنهى سيراميكا كليوباترا مسابقة الدوري المصري في المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا محمود البدري
نرشح لكم
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب قائمة ميكالي الأولى - إيشو وأحمد غريب في الهجوم.. وتواجد ميسي وأجويرو مع المنتخب الأولمبي في ذكرى وفاته.. اختبر معلوماتك عن الراحل محمد عبد الوهاب محمد صحبي: أشكر فيتوريا.. وجاهز لحراسة مرمى منتخب مصر
أخر الأخبار
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 26 دقيقة | الكرة المصرية
لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي 27 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - هادي خشبة لـ في الجول: التوقيت مثالي للتغيير.. وقرار رحيل سواريش صائب 43 دقيقة | الكرة المصرية
سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الأهلي - إينو لـ في الجول: كنت أتمنى استمرار قمصان بدلا من سواريش.. ويجب اختيار اسما كبيرا 48 دقيقة | الكرة المصرية
للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يسجل ويخطف التعادل لـ نانت أمام ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول التعاقد مع علاء عبد العال.. وتعليق من المدرب ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: النني سيغيب لفترة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث