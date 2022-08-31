سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة مدافعه بـ قطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إصابة محمود البدري مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

محمود البدري النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

ويحتاج البدري لفترة علاج تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر قبل العودة إلى الملاعب من جديد.

وكشف محمد عبد الجواد طبيب سيراميكا كليوباترا في تصريحات رسمية: "تأكد إصابة محمود البدري بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "يجري البدري خلال أيام عملية جراحية ويبدأ بعدها التأهيل استعدادا للعودة للمشاركة في التدريبات".

وأوضح عبد الجواد "يحتاج البدري فترة من ستة إلى ثمانية أشهر قبل العودة إلى الملاعب".

وأصيب محمود البدري خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الجولة الختامية من مسابقة الدوري.

وكان البدري قد انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي قادما من سموحة.

وخاض البدري 27 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المنقضي.

وكان البدري قد تم استبداله في الدقيقة 56 وشارك صالح جمعة بدلا منه بسبب تعرضه للإصابة أمام الأهلي.

وأنهى سيراميكا كليوباترا مسابقة الدوري المصري في المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.