انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (2) - (0) سبيزيا كالتشيو.. 3 نقاط ثمينة
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:30
كتب : FilGoal
يستضيف يوفنتوس منافسه سبيزيا كالتشيو ضمن مباريات الجولة الـ4 من الدوري الإيطالي.
ويحتل يوفنتوس المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما يتواجد سبيزيا في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.
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نهاية المباراة
ق90+2 ميليك يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس بعد تمريرة فابيو ميرتي
ق 85 دخول ميليك وخروج دوسان فلاهوفيتش
ق 54 دخول آنخيل دي ماريا على حساب مويس كين
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نهاية الشوط الأول
ق 43 خروج تشيزني حارس مرمى يوفنتوس للإصابة ودخول بيرن
ق32 سيطرة من لاعبي يوفنتوس على مجريات المباراة
ق11 سيموني باستولي لاعب سبيزيا كالتشيو يحصل على بطاقة صفراء
ق9 فلاهوفيتش يسجل هدف التقدم لصالح يوفنتوس من ضربة حرة مباشرة نفذها بقدمه اليسرى بطريقة رائعة
انطلاق المباراة