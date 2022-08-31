كرة طائرة - الأهلي يعلن وصول محترفه الإيطالي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

لويجي رانداتزو - محترف طائرة الأهلي

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي وصول الإيطالي لويجي رانداتزو إلى مطار القاهرة.

ويأتي ذلك تمهيدا لانضمام اللاعب الإيطالي إلى صفوف فريق الأهلي لرجال الكرة الطائرة.

وأتم الأهلي تعاقده مع الإيطالي لويجي رانداتزو لتدعيم فريق الطائرة خلال الموسم الجديد.

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وسينضم لويجي رانداتزو للأهلي لمدة موسم واحد.

ويلعب الإيطالي في مركز 4.

رانداتزو وُلد في 30 إبريل 1994 في إيطاليا.

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الأهلي حصد في الموسم الماضي لقب بطولة إفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه.

وخسر الأحمر لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك.

خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن في وقت سابق توجيه الشكر إلى محمد معوض لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح العوضي أن معوض كان نموذجا مشرفا للاعب المحترف، وكان له دور كبير في البطولات التي تحققت خلال السنوات الماضية، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

أما على مستوى السيدات فكان الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع ديانا رييس محترفة بورتوريكو.

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