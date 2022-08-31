نهاية رحلته في سوسيداد.. عدنان يانوزاي ينتقل إلى إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية اليوم الأربعاء رسميا تعاقده مع عدنان يانوزاي قادما من ريال سوسيداد في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب البلجيكي على عقد يربطه بالنادي الأندلسي لأربع سنوات مقبلة.

وأصبح يانوزاي هو خامس صفقات إشبيلية الصيفية بعد كل من تانجوي نيانزو وماركاو وإيسكو وأليكس تيليس.

وأنهى بذلك يانوزاي رحلته مع سوسيداد التي استمرت لخمس أعوام وشارك فيهم في 168 مباراة وسجل خلالهم 23 هدفا وصنع 21 آخرين.

Welcome to our new Red Devil! 👹 pic.twitter.com/BfxlKwJm4Z — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 31, 2022

وتوج يانوزاي مع سوسيداد بكأس إسبانيا لموسم 2019-202.

وخاض يانوزاي مع منتخب بلجيكا الأول 15 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين آخرين.

وبدأ يانوزاي مسيرته مع أندرلخت ومنه انتقل لشباب مانشستر يونايتد حيث وصل للفريق الأول ثم أعير لبروسيا دورتموند ثم سندرلاند قبل أن يحط الرحال في ريال سوسيداد.