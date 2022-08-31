تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس أمام سبيزيا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

وأعلن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه أمام سبيزيا، ضمن مباريات الجولة الـ4 من الدوري الإيطالي.

ويتواجد مويس كين إلى جوار فلاهوفيتش في هجوم يوفنتوس أمام سبيزيا.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

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حارس: تشيزني

الدفاع: دانيلو – جاتي - بريمر – دي تشيليو

الوسط: خوان كوادرادو –أدريان رابيو – ميريتي – لوكاتيلي

الهجوم: مويس كين – دوسان فلاهوفيتش.

ويحتل يوفنتوس المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما يتواجد سبيزيا في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

يوفنتوس سبيزيا الدوري الإيطالي
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