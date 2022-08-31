قائمة ميكالي الأولى - إيشو وأحمد غريب في الهجوم.. وتواجد ميسي وأجويرو مع المنتخب الأولمبي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:05

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي

أعلن روجيرو ميكالي قائمة الأولى لمنتخب مصر الأولمبي استعدادا لخوض المعسكر الأول تحت قيادة المدير الفني البرازيلي.

وتحدد موعد المعسكر الأول لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد من 1 إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر.

وانضم أحمد عبد الرحيم "إيشو" مهاجم الزمالك، وأحمد سيد غريب مهاجم الأهلي إلى قائمة الفريق.

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كما شهدت تواجد مصطفى سعد ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا وعبد الرحمن عاطف "أجويرو".

ويمثل المعسكر افتتاح استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجيري - يوسف نادر - علي نادر

الدفاع: عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - محمد سمير - خالد عوض - كريم محمد - عبد الرحمن رشدان - هشام شعبان - إياد العسقلاني - محمد أشرف بكري.

الوسط: أحمد نادر حواش - وليد فرج - مصطفى سعد "ميسي" - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد شحاتة - عبد الغني محمد - علي زعزع - مودي ناصر - عمر فايد.

الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض، عصام الحضري وتياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

منتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي إيشو أحمد سيد غريب
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