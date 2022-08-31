في ذكرى وفاته.. اختبر معلوماتك عن الراحل محمد عبد الوهاب

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

محمد عبد الوهاب

يمر اليوم الـ31 من شهر أغسطس الذكرى الـ16 على وفاة الظهير الأيسر للأهلي ومنتخب مصر محمد عبد الوهاب.

اللاعب الذي امتلك قلوب الجميع من مختلف مشجعي الأندية المصرية.

فهل تعرف الكثير من المعلومات عنه وعن مسيرته؟

اختبر نفسك.

الأهلي محمد عبد الوهاب مصر
نرشح لكم
محمد صحبي: أشكر فيتوريا.. وجاهز لحراسة مرمى منتخب مصر 6 أسماء.. تعرف على قائمة المدربين الراحلين عن الدوري المصري ناصر منسي لـ في الجول: المنافسة بـ المنتخب صعبة ولكنها ستكون البداية العشري يكشف لـ في الجول أسباب رحيله عن طلائع الجيش لائحة القيد والانتقالات لموسم 2022-2023 من الدوري المصري طارق سليمان طبيبا للمنتخب الأولمبي أحمد شريف لـ في الجول: لم يتواصل معي أحد من قبل للانضمام لـ منتخب مصر نائب رئيس المصري يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد
أخر الأخبار
الركراكي يتولى قيادة المغرب حتى 2026 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الفرنسي - ستراسبورج (0)-(0) نانت.. انطلاق المباراة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
في ذكرى وفاته.. اختبر معلوماتك عن الراحل محمد عبد الوهاب 29 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج: رونالدو ضمن خططنا.. وسوق انتقالاتنا انتهى 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد صحبي: أشكر فيتوريا.. وجاهز لحراسة مرمى منتخب مصر 39 دقيقة | منتخب مصر
6 أسماء.. تعرف على قائمة المدربين الراحلين عن الدوري المصري 50 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام ستراسبورج 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة السابعة.. يوفنتوس يضم باريديس من سان جيرمان مجانا وخيارين لضمه نهائيا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث