في ذكرى وفاته.. اختبر معلوماتك عن الراحل محمد عبد الوهاب
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 18:50
كتب : FilGoal
يمر اليوم الـ31 من شهر أغسطس الذكرى الـ16 على وفاة الظهير الأيسر للأهلي ومنتخب مصر محمد عبد الوهاب.
اللاعب الذي امتلك قلوب الجميع من مختلف مشجعي الأندية المصرية.
فهل تعرف الكثير من المعلومات عنه وعن مسيرته؟
اختبر نفسك.
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