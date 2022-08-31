6 أسماء.. تعرف على قائمة المدربين الراحلين عن الدوري المصري

انتهت منافسات موسم 2021-2022 من الدوري المصري بعد مباريات قوية ومثيرة أسفرت عن تتويج الزمالك بلقب البطولة عقب منافسة شرسة مع بيراميدز والأهلي.

في المقابل ودعت أندية مصر للمقاصة وإيسترن كومباني والجونة المسابقة وهبطت لدوري الدرجة الثانية.

نهاية مسابقة الدوري أنهت مهمة 6 من المدربين سواء لنهاية العقد أو فسخه لأسباب مختلفة.

سواريش

أعلن النادي الأهلي إنهاء تعاقد البرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه المعاون بالتراضي.

وتولى سواريش المهمة خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بدءا من يوليو الماضي.

وقاد سواريش الأهلي خلال 17 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 3 في جميع المسابقات.

وخسر البرتغالي البالغ 47 عاما نهائي كأس مصر 2021 ضد الزمالك.

وأنهى سواريش مشواره مع الأهلي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0 في الجولة الأخيرة من الدوري، والذي أنهاه الأهلي في المركز الثالث.

حسام حسن

كما قرر المصري رحيل حسام حسن وجهازه المعاون عن تدريب الفريق عقب ختم المسابقة.

وقاد العميد الفريق البورسعيدي خلال ولايته الرابعة في 15 مباراة محققا الفوز في 6 وتعادل في مثلها وخسر 3.

وأنهى المصري موسم 2021-2022 في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

وتولى حسام حسن المهمة خلفا للتونسي معين الشعباني والذي رحل بسبب سوء النتائج.

طارق العشري

وأعلن طارق العشري الرحيل عن تدريب طلائع الجيش بعد مسيرة مميزة خلال منافسات الموسم الحالي.

وتولى العشري قيادة الطلائع بدءا من الجولة الثامنة للدوري المصري، وقاد الفريق خلال 29 مباراة لتحقيق 14 انتصارا و12 تعادلا و3 هزائم.

وأنهى الفريق الدوري في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن فيوتشر برصيد 56 نقطة.

وهو أعلى رصيد من النقاط وصل له طلائع الجيش في تاريخه بالدوري المصري.

كما حقق العشري رقما قياسيا خاص به وبالفريق في الدوري عندما استمر 16 مباراة على التوالي دون خسارة.

محمد عمر

انتهت مهمة محمد عمر مدرب نادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري، إذ تعاقده مع النادي لفترة مؤقتة خلفا لعماد النحاس.

عمر الذي نجح في الإبقاء على الاتحاد ضمن أندية الدوري قاد الفريق خلال 5 مباريات خسر في 2 وتعادل في 2 وفاز في مباراة وحيدة.

حمزة الجمل

الإسماعيلي أعلن توجيه الشكر لحمزة الجمل مدرب الفريق وتكليف خالد القماش بمسؤولية تدريب الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

الجمل الذي قاد الفريق منذ بداية شهر مايو الماضي وحتى المباراة الأخيرة كان المدرب الذي ضمن معه الفريق بشكل رسمي البقاء في الدوري المصري الممتاز.

صاحب الـ 52 عاما قاد الفريق في 17 مباراة ليكون أطول مدرب يقود الإسماعيلي خلال الموسم الحالي.

وحقق الجمل الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات بينما خسر 6 مباريات وأقصي من كأس الرابطة المصرية كأس مصر.

علاء عبد العال

أعلن علاء عبد العال نهاية مهمته مع إيسترن كومباني بنهاية منافسات الموسم الحالي من الدوري.

وقال عبد العال عبر أون تايم سبورتس "الاستمرار مع إيسترن كومباني؟ أشعر بتعب شديد بعد التجربة وأريد الحصول على راحة. لدي رغبة في قيادة فريق بظروف أفضل والبداية معه بشكل جيد منذ انطلاق الموسم".

المدرب المخضرم قاد إيسترن كومباني في 33 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 13.

وفشل علاء عبد العال في الإبقاء على إيسترن كومباني في مسابقة الدوري وهبط بفارق 3 نقاط عن أقرب الناجيين من صراع الهبوط.