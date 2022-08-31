تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام ستراسبورج

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يبدأ مصطفى محمد أساسيا أمام ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وبذلك يكون مصطفى محمد أساسيا للمرة الثانية في مسابقة الدوري بعد أن بدأ أمام ليل في الجولة الثانية.

وتألق مصطفى محمد في مباراة نانت الأخيرة أمام تولوز إذ سجل هدفا وصنع آخر.

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وجاء تشكيل نانت كالآتي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: جيان شارل كاستيليتو – أندري جيروتو – نيكولاس بالو - دينيس أبياه

الوسط: سيباستيان كورتشيا – لودوفيتش بلاز - صامويل موتوسامي

الهجوم: مصطفى محمد – إيفان جييساند - قادر بامبا

ويحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.

أما ستراسبورج ففي المركز السادس عشر بنقطتين.

وشارك مصطفى محمد في 171 دقيقة من أربع مباريات في الدوري الفرنسي.

وساهم مصطفى بتسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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