تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام ستراسبورج
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 18:29
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد أساسيا أمام ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وبذلك يكون مصطفى محمد أساسيا للمرة الثانية في مسابقة الدوري بعد أن بدأ أمام ليل في الجولة الثانية.
وتألق مصطفى محمد في مباراة نانت الأخيرة أمام تولوز إذ سجل هدفا وصنع آخر.
وجاء تشكيل نانت كالآتي:
حراسة المرمى: ألبان لافون
الدفاع: جيان شارل كاستيليتو – أندري جيروتو – نيكولاس بالو - دينيس أبياه
الوسط: سيباستيان كورتشيا – لودوفيتش بلاز - صامويل موتوسامي
الهجوم: مصطفى محمد – إيفان جييساند - قادر بامبا
ويحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.
أما ستراسبورج ففي المركز السادس عشر بنقطتين.
وشارك مصطفى محمد في 171 دقيقة من أربع مباريات في الدوري الفرنسي.
وساهم مصطفى بتسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.
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