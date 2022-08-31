الصفقة السابعة.. يوفنتوس يضم باريديس من سان جيرمان مجانا وخيارين لضمه نهائيا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

لياندرو باريديس - باريس سان جيرمان

أتم يوفنتوس صفقة الصيفية السابعة خلال سوق الانتقالات الجارية بعدما ضم لياندرو باريديس قادما من صفوف باريس سان جيرمان رسميا.

وأوضح موقع يوفنتوس الرسمي أنه ضم اللاعب الأرجنتيني معارا بشكل مجاني من صفوف النادي الفرنسي.

لكن أشار يوفنتوس إلى أنه هناك بعض البنود الرياضية إن حققها اللاعب فسيصبح خيار ضمه نهائيا إلزاميا بنهاية الموسم.

أما إن لم تتحقق تلك البنود الرياضية فيملك يوفنتوس الحق في تقرير إما ضم اللاعب نهائيا أو لا.

وفي كلتا الحالتين فسوف يكلف انتقال باريديس إلى يوفنتوس نهائيا 22.6 مليون يورو تدفع في ثلاث سنوات، مع إضافة 2.2 مليون يورو يمكن أن ترتفع إلى 3 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة.

أما حال حدوث تلك البنود الرياضية المعينة وحال عدم التزام يوفنتوس بدفع المبالغ المنصوص عليها فيجب أن يحصل سان جيرمان من النادي الإيطالي على غرامة قدرها 2.5 مليون يورو.

وخلال السوق الجاري ضم يوفنتوس كل من آنخيل دي ماريا وبول بوجبا وأركاديوس ميليك وأندريا كامبياسو وفيليب كوستيتش وبريمير.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم لسان جيرمان قادما من زينيت سان بطرسبرج في عام 2019.

وخاض باريديس مع سان جيرمان 117 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 10.

وسبق لباريديس اللعب مرتين في الدوري الإيطالي رفقة كييفو فيرونا وروما.

يوفنتوس باريديس سان جيرمان
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