جنا الألفي لـ في الجول: التدرب مع كير حلم.. وموقفي من الأهلي وعروض الجامعات الأمريكية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 18:15

كتب : محمد أسامة عمرو عبد المنعم

جنا الألفي - منتخب ناشئات كرة سلة

أعربت جنا الألفي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للناشئات عن سعادتها بالتدرب تحت قيادة ستيف كير المدير الفني لفريق جولدن ستيت واريورز حامل لقب NBA.

وشاركت جنا ضمن عدد من اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في معسكر كرة سلة بلا حدود والذي أقيم في مصر.

وقالت جنا الألفي لـ FilGoal.com على هامش المعسكر: "لي الشرف أن أتدرب تحت قيادة ستيف كير، كان من ضمن أحلامي أن يحدث ذلك فأنا لا أتدرب مع مدرب كبير وحسب ولكنه أسطورة في NBA".

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وتوج ستيف كير بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين في 4 مناسبات سابقة كمدير فني.

وأضافت جنا "سعيدة جدا بأن يختارني NBA للتدرب في معسكر كرة السلة بلا حدود مع هؤلاء النجوم والأساطير".

وعن مستقبلها أوضحت "تلقيت عروضا من جامعات أمريكية بقائمة أفضل خمس جامعات هناك، لم أحسم قراري النهائي ولن أستعجل ذلك".

وكشفت جنا الألفي "الأهلي تحدث معي للتصعيد إلى الفريق الأول، وبالتأكيد مستمرة مع الأهلي لحين حسم مصيري من عروض الجامعات الأمريكية".

وتابعت لاعبة الأهلي "حدث تطور كبير في قطاع سيدات كرة السلة وأشكر الاتحاد المصري والجماهير على ذلك الدعم الذي يعود بالفائدة على اللعبة".

واختتمت جنا الألفي تصريحاتها "أرى أن منتخب سيدات مصر قادر على المنافسة في إفريقيا وتقديم مستوى جيد قريبا لتشريف مصر".

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