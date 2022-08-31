العشري يكشف لـ في الجول أسباب رحيله عن طلائع الجيش

اعتذر طارق العشري عن عدم الاستمرار مع فريق طلائع الجيش بعد موسم ناجح أنهى به الفريق جدول ترتيب مسابقة الدوري في المركز الرابع.

وحقق طلائع الجيش المركز الرابع برصيد 56 نقطة كأفضل مركز في تاريخ النادي بمسابقة الدوري.

ولم يحصد طلائع الجيش المركز الرابع منذ عام 2008 أي قبل 14 عاما.

وقال طارق العشري لـ FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم الاستمرار مع طلائع الجيش بسبب خلاف في وجهات النظر".

وشدد العشري "أكن كل تقدير واحترام للنادي وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

واختتم العشري تصريحاته "لم أحدد وجهتي بعد وسأنظر فيما هو قادم حسب العروض المقدمة".

وخاض طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري 29 مباراة ولم يخسر فيها الفريق سوى في ثلاث مباريات.

ونجح الجيش في تحقيق الفوز 14 مرة بينما تعادل في 12 مناسبة مع العشري، وسجل الفريق 28 هدفا واستقبل 16 آخرين.

وحقق طلائع الجيش سلسلة لا هزيمة تحت قيادة طارق العشري استمرت لـ 16 مباراة متتالية في الدوري المصري.

ونجح وقتها الفريق العسكري في تحقيق 8 انتصارات وتعادل في مثلهم قبل أن يخسر من الجونة في الجولة 25 من مسابقة الدوري.