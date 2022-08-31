سكاي: مهاجم فولفسبورج يتوصل لاتفاق مع ميلان
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 17:14
كتب : FilGoal
توصل نادي ميلان الإيطالي لاتفاق لضم أستر فرانكس من فولفسبورج الألماني في سوق الانتقالات الصيفية.
أستر فرانكس
النادي : فولفسبورج
وبحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي في "سكاي" اللاعب سينضم إلى فولفسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وأضاف دي مارزيو أن الصفقة ستكلف خزينة ميلان 2 مليون يورو مع خيار الشراء بقيمة 15 مليون يورو.
وشارك صاحب الـ19 عاما الموسم الماضي مع فولفسبورج في 28 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل هدفين.
ومثّل فرانكس منتخب ألمانيا في فئاته العمرية المختلفة لكنه لم يستدعى بعد للفريق الأول.
وضم ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجاري كل من الثنائي البلجيكي ديفوك أوريجي وشارل دي كيتلاري وأليساندرو فلورينزي وجونيور ميسياس ومالك شاو.
كما جدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش وتوماسو بوبيجا.
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