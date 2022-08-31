ريكورد: دراكسلر يصل البرتغال للانضمام إلى بنفيكا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 17:08

كتب : FilGoal

دراكسلر - باريس

وصل الألماني جوليان دراكسلر إلى البرتغال من أجل الانضمام إلى فريق بنفيكا، خلال الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت جريدة ريكورد البرتغال أن المفاوضات دخلت في مراحلها النهائية بين باريس سان جيرمان وبنفيكا.

ووصل اللاعب إلى لشبونة للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى بنفيكا.

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وأوضح التقرير أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة خلال ساعات.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة، حسب التقارير.

ويريد باريس سان جيرمان إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

دراكسلر لم يتواجد في قائمة سان جيرمان التي تستعد لمواجهة تولوز يوم الأربعاء.

في حالة إتمام الصفقة رسميا، ستكون السابعة لبنفيكا هذا الصيف، بعد دافيد نيريس جناح شاختار وإنزو فيرنانديز لاعب وسط ريفر بليت وجواو فيكتور مدافع كورينثيانز وأليكساندر با ظهير سلافيا براج وبيتر موسى مهاجم بوافيشتا وميهايلو ريستيتش ظهير مونبلييه وفريدريك أورسنيس لاعب وسط فينورد الهولندي.

ويحتل بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

ووقع بنفيكا في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومكابي حيفا.

جوليان دراكسلر بنفيكا
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