لائحة القيد والانتقالات لموسم 2022-2023 من الدوري المصري

أصدر اتحاد الكرة المصري لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم المقبل من الدوري المصري في السادس عشر من أكتوبر المقبل.

وقُسمت التعليمات للآتي:

أولا - شؤون اللاعبين:

عدد اللاعبين

يسمح قيد 30 لاعبا في للفريق الأول بجميع الأقسام

يجوز لكل نادٍ قيد 3 لاعبين في قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد.

لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

اللاعبون الأجانب

يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول.

يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة

لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

الأجهزة الفنية والإدارية

لن يسمح للأجهزة الفنية التواجد بالملعب إلا بعد الحصول على بطاقات دخول المباريات.

لن يسمح للمدير الفني المتعاقد أن يتولى مسؤولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين 2 فقط.

على النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد

فترات التسجيل

تبدأ فترة تسجيل اللاعبين الأولى من الخميس 1 سبتمبر 2022 وحتى الخميس 15 سبتمبر لكل المراحل السنية.

وهو ما يعني أن كل فريق أمامه 15 يوما لقيد لاعبيه من قائمة الموسم الماضي وأيضا العائدين من الإعارات

تنتهي القوائم الإضافية للقسم الأول: يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022.

للقسم الثاني: 13-10-2022

للقسم الثالث: 18-10-2022

للقسم الرابع: الخميس: 20-10-2022

وهو ما يعني إضافة الأسماء الجديدة والمنضمة حديثا للفرق في القوائم بشكل رسمي.

تبدأ فترة القيد الثانية اعتبارا من الأحد 1 يناير 2022 وحتى 31 يناير 2023 بجميع الأقسام.

ثانيا المسابقات

الرسوم

رسوم المشاركة في الدوري المصري: 100 ألف جنيه مصري

يدفع كل فريق من القسم الأول 50 ألف جنيه للمشاركة في كأس مصر، وباقي الأندية 10 آلاف جنيه لكل لنادٍ.

الحكام

يسدد كل نادٍ من أندية القسم الأول مليون ومائة وخمسون ألف جنيها للحكام وبواقع 575 ألف جنيه في فترة القيد الأولى ومثلها في الثانية.

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