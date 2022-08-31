لتعويض غياب فينالدوم.. زميل كوكا ينتقل إلى روما

أعلن نادي نادي روما ضم محمد "مادي" كامارا لاعب وسط أولمبياكوس لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليعوض غياب جيني فينالدوم المصاب.

من المتوقع أن يغيب الهولندي عن صفوف روما لمدة 3 أو 4 أشهر بسبب الإصابة بكسر في الساق.

وأفاد نادي روما في بيان "كامارا سينضم إلى الجيالوروسي قادما من أولمبياكوس اليوناني، مع أحقية الشراء نهاية الموسم الجاري".

وقال كامارا في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد حقًا لوجودي هنا، الانضمام إلى روما فرصة كبيرة بالنسبة لي".

وأضاف "سيكون موسمًا مزدحمًا، لكنني هنا لمساعدة الفريق في كل مسابقة نلعب فيها. كان من الرائع تجربة أجواء الأولمبيكو ورؤية جميع المشجعين. لا أطيق الانتظار للعب أمامهم".

لاعب منتخب غينيا لعب في صفوف أولمبياكوس خلال المواسم الأربعة الماضية، وفاز بلقب الدوري اليوناني 3 مرات، كما توج بكأس اليونان في عام 2020.

وتزامل كامارا مع المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" في صفوف الفريق اليوناني.

وحصد كامارا جائزة أفضل لاعب في غينيا عام 2020.

صاحب الـ25 عامًا سيرتدي القميص رقم 20 في صفوف روما.

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