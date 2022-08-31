رودريجيز يلمح من جديد رغبته للانتقال لـ فالنسيا
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 16:41
كتب : FilGoal
أعرب جيمس رودريجيز لاعب الريالن القطري من جديد رغبته في الانضمام إلى نادي فالنسيا الإسباني.
خاميس رودريجيز
النادي : الريان
رودريجيز يرتبط بعقد مع النادي القطري حتى صيف 2024 لكنه يريد الرحيل عن النادي هذا الصيف.
ونشر الكولومبي عبر حسابه الشخصي على تويتر تغريدة، وكتب: "شكرا كثيرا على حبكم" تحت هاشتاج جماهير فالنسيا تريد جيمس رودريجيز.
وكان رودريجيز سبق وأنّ صرح لـ "التشيرنجيتو": "لا أريد البقاء في الريان، لو أذهب إلى فالنسيا سيرا على الأقدام، إذا كانوا يريدون من يمرر لـ كافاني فأنا هنا".
Gracias a todos por su palabras y su cariño.
😉👏🏼— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 31, 2022
رودريجيز يلعب ضمن صفوف الريان القطري منذ الصيف الماضي قادما من إيفرتون الإنجليزي.
صاحب الـ30 عاما شارك الموسم الماضي مع الريان خلال 14 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.
وسبق لمهاجم كولومبيا اللعب لأندية بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون قبل الانتقال لنادي الريان القطري.