رودريجيز يلمح من جديد رغبته للانتقال لـ فالنسيا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - الريان

أعرب جيمس رودريجيز لاعب الريالن القطري من جديد رغبته في الانضمام إلى نادي فالنسيا الإسباني.

رودريجيز يرتبط بعقد مع النادي القطري حتى صيف 2024 لكنه يريد الرحيل عن النادي هذا الصيف.

ونشر الكولومبي عبر حسابه الشخصي على تويتر تغريدة، وكتب: "شكرا كثيرا على حبكم" تحت هاشتاج جماهير فالنسيا تريد جيمس رودريجيز.

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وكان رودريجيز سبق وأنّ صرح لـ "التشيرنجيتو": "لا أريد البقاء في الريان، لو أذهب إلى فالنسيا سيرا على الأقدام، إذا كانوا يريدون من يمرر لـ كافاني فأنا هنا".

رودريجيز يلعب ضمن صفوف الريان القطري منذ الصيف الماضي قادما من إيفرتون الإنجليزي.

صاحب الـ30 عاما شارك الموسم الماضي مع الريان خلال 14 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

وسبق لمهاجم كولومبيا اللعب لأندية بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون قبل الانتقال لنادي الريان القطري.

جيمس رودريجيز الريان فالنسيا
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