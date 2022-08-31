طارق سليمان طبيبا للمنتخب الأولمبي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

طارق سليمان وقاسم قدري و صلاح عاشور

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طارق سليمان طبيبا للمنتخب الأولمبي.

وأشار الاتحاد إلى أن كلا منا صلاح عاشور وقاسم قدري سيعاونا سليمان في مهتمه كطبيب للمنتخب.

ويبدأ الثلاثي مهمته مع المنتخب الأولمبي بداية من معكسر الإسكندرية المقبل.

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وكان اتحاد الكرة قد قرر تعيين روجيرو ميكالي مدربا للمنتخب الأولمبي حتى أولمبياد باريس 2024.

وعلم FilGoal.com أن ميكالي رفض خوض مباراة ودية أمام تونس.

ويرى ميكالي أن المنتخب يحتاج إلى منافسين أقل في المستوى مع بداية المهمة، ثم التدرج في المستوى لاحقًا.

وعلم FilGoal.com برغبة ميكالي في إقامة معسكر تدريبي لا تتخلله مباريات في الإسكندرية بالفترة من 1 سبتمبر حتى 8 سبتمبر.

بعدها يتجمع المنتخب مجددًا في فترة التوقف الدولي منتصف شهر سبتمبر، ويُنتظَر أن يخوض فيها المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين. ويتم المفاضلة بين منتخبين من أصل 3 بواسطة الاتحاد المصري.

ويسعى ميكالي لترسيخ أفكاره استعدادًا لبدء المشوار الطويل للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتم إعفاء 18 منتخبا من بينهم منتخب مصر حامل اللقب، ليبدأ مشواره بالدور الثاني لتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا في شهر أكتوبر المقبل.

ويواجه منتخب مصر تحت 23 عاما الفائز من مواجهة بوتسوانا وإي سواتيني في الدور الثاني.

وتقام مباريات الدور الثاني، ذهابا أحد أيام 21 إلى 23 أكتوبر خارج مصر، بينما لقاء الإياب في مصر بالفترة من 28 إلى 30 بالشهر نفسه داخل مصر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث يلعب أمام الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون.

ويقام ذهاب وإياب الدور الثالث في الفترة من 20 إلى 29 مارس المقبل.

وحال تخطي الدور الثالث يتأهل المنتخب إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة إفريقيا في المغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى بينما يخوض الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي من أجل التأهل لأولمبياد باريس.

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