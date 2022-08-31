اختبر معلوماتك عن مشوار الزمالك في الدوري هذا الموسم
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 16:23
كتب : محمود صلاح
هل كنت تتابع مشوار الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم بشكل جيد.
حسنا، شارك في اختبار FilGoal.com.
وأجب على الأسئلة.
وشارك إجاباتك مع أصدقائك.
نرشح لكم
هل تعرف الكثير عن زيزو؟ اختبر معلوماتك اختبر معلوماتك - هل تتذكر أحداث عام 2000 الكروية جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف لوكا مودريتش جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف مسيرة تيري هنري جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ حسام حسن جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف كأس السوبر الأوروبي جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف مشاركات ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 2016؟