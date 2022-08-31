سكاي: بالوتيلي إلى سيون

يستعد الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم أضنة دميرسبور للانتقال إلى سيون السويسري خلال الساعات المقبلة، حسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح تقرير الشبكة الإيطالية أن سوبر ماريو سيخضع للكشف الطبي يوم الأربعاء قبل توقيع عقد انتقال دائم للفريق السويسري.

وأفاد التقرير أن فريق أيك أثينا قدم عرضا لضم بالوتيلي، لكنه اختار الانضمام لسيون في النهاية.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا 19 هدفًا في 35 مباراة بتركيا، تحت إشراف المدرب فينتشنزو مونتيلا.

الإيطاليان كانا على وشك الدخول في شجار بعد الفوز على عمراني سبور في الدوري التركي الأسبوع الماضي.

وقال مونتيلا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة إن الجهاز الفني يتوقع المزيد من الجهد من بالوتيلي.

بالوتيلي لن يكون أول إيطالي ينضم إلى سيون، إذ لعب جينارو جاتوزو أيضا للنادي في عام 2012، حيث وقع عقدا لمدة عامين وأنهى مسيرته في سويسرا.

وسجل بالوتيلي 52 هدفاً في 141 مباراة بالدوري الإيطالي مع إنتر وميلان وبريشيا.

كانت آخر فترة له في إيطاليا في دوري الدرجة الثانية مع مونزا عندما سجل ستة أهداف في 14 مباراة في موسم 2020-21، قبل انتقاله إلى أضنة سبور.

video:1