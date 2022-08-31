شركة ريد بيرد تستحوذ على ميلان بالكامل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان استحواذ شركة ريد بيرد على النادي بالكامل مقابل مليار و200 مليون يورو.

وستواصل الشركة الاستثمار في الناحية الرياضية والتجارية للنادي والبناء على إنجازات الموسم الماضي عندما كان ميلان بطلًا للدوري الإيطالي.

وأشارت الشركة إلى أن التركيز الأساسي سيصب نحو دعم النادي تجاريًا ورياضيًا لضمان منافسة الفريق على أعلى المستويات، والتأكد من جودة البنية التحتية والمرافق التي تليق بالنادي، إضافة إلى دعم فرق السيدات والشباب، وذراع اي سي ميلان الخيري، مؤسسة ميلان.

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وستشهد الصفقة أيضًا دخول (YGE)، الشركة المالكة لنادي نيويورك يانكيز، واحدة من أهم المؤسسات الرياضية في العالم، في شراكة استراتيجية مع النادي بحصة أقلية في اي سي ميلان.

وقال جيري كاردينيلي مؤسس الشركة: "رؤيتنا لميلان واضحة سندعم لاعبينا ومدربينا وموظفينا الموهوبين لتحقيق النجاح على أرض الملعب والسماح لمشجعينا بالمشاركة في التجارب الغير عادية لهذا النادي التاريخي".

وتابع "سنتطلع للاستفادة من شبكتنا الرياضية والإعلامية والعالمية وخبراتنا التحليلية وسجلنا الحافل في تطوير الملاعب الرياضية لتحقيق هدف واحد وهو الحفاظ على مكانة ميلان في كرة القدم العالمية والأوروبية".

ويحتل ميلان حاليا المركز الثالث في الدوري الإيطالي بعد أربع جولات برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن روما صاحب الصدارة.

ميلان ريد بيرد
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