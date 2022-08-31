أحمد شريف لـ في الجول: لم يتواصل معي أحد من قبل للانضمام لـ منتخب مصر

أبدى أحمد شريف مهاجم فاركو سعادته بالانضمام لمعسكر منتخب مصر، خاصة بعدما علم باهتمام الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وانضم شريف لاعب فاركو لقائمة منتخب مصر لأول مرة بعدما أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر القائمة الأولية.

وقال أحمد شريف مهاجم فاركو لـ FilGoal.com: "شرف كبير انضمامي لمنتخب مصر، لم يتواصل معي أحد، وعندما استيقظت علمت بالخبر".

وتابع "نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو أخبرني منذ فترة أن المنتخب يتابعني، شعرت بالسعادة وبذلت قصارى جهدي في كل المباريات".

وأتم "المنافسة مع المهاجمين؟ كلهم لاعبين كبار وسأتعلم منهم وأريد أن أكون على قدر المسؤولية".

المهاجم البالغ 19 عاما بدأ مسيرته مع وادي دجلة وانضم لصفوف فاركو في أكتوبر 2021.

وخاض شريف 32 مباراة مع فاركو في موسمه الأول وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وإجمالا خاض 53 مباراة سجل 5 أهداف وصنع آخر مع دجلة وفاركو.

وشهدت القائمة استدعاء عدة لاعبين لأول مرة وهم: كريم فؤاد ظهير الأهلي وأحمد عادل "ميسي" جناح الاتحاد وكذلك مروان عطية لاعب وسط الاتحاد وأحمد مدبولي جناح الإسماعيلي ومحمود حماده لاعب وسط فاركو وإسلام عيسى جناح بيراميدز وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد شريف مهاجم فاركو.