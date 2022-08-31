مورينيو يكشف سبب تقبيل ديبالا ليديه.. ويرسل طلبا لـ سكالوني

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما كواليس ما دار بينه وبين باولو ديبالا عندما تم استبداله أمس -الثلاثاء- أمام مونزا.

باولو ديبالا النادي : روما روما

وسجل ديبالا هدفين في فوز روما أمام مونزا على ملعب أولمبيكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو عقب المباراة لـ DAZN: "في الموسم الماضي عندما لعب يوفنتوس هنا في الأولمبيكو وتم استبداله، قلت له "أنت جيد جدًا، أيها الفتى"، لذا الليلة قلت نفس الشيء، ابتسمنا لأننا تذكرنا هذا الموقف وتسجله هدفا على هذا الملعب".

وأضاف "غالبًا ما يكون لديك موهبة معزولة داخل الفريق، لكن باولو موهبة رائعة تلعب من أجل الفريق، أنه يقوم بأداء دفاعي بشكل مميز على الرغم من أنها ليست من واجباته".

وتابع "لديه تاريخ من الإصابات، لكنه يتحسن الآن. أعتقد أن هذه علامة على ما سيفعله في قطر لكأس العالم".

وواصل "ربما يجب أن يرسل لي ليونيل سكالوني بضع زجاجات من النبيذ، لأنه سيكون لديه لاعب رائع تحت تصرفه".

وينفرد روما بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط بعد الفوز بثلاث والتعادل أمام يوفنتوس في مباراة.