بي إن سبورتس تعلن الاستحواذ على حقوق بث الدوري الألماني

أعلنت مجموعة بي إن سبورتس الاستحواذ على حقوق بث الدوري الألماني في الشرق الأوسط.

وستحصل بي إن على حقوق بث الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة ولمدة ثلاثة مواسم.

وكان الدوري الألماني يذاع عبر بي إن سبورتس حتى موسم 2019-2020 والذي شهد انتشار فيروس كورونا.

ولا يذاع الدوري الألماني عبر أي قناة عربية على مدار الموسمين السابقين.

وحصلت مجموعة بي إن أيضا على حقوق بث بطولة كأس السوبر الألماني ودوري الدرجة الثانية الألماني.

وستكون المباراة الأولى المذاعة عبر بي إن سبورتس بين بوروسيا دورتموند وهوفنهايم يوم الجمعة المقبل في افتتاحية الجولة الخامسة.

وتمتلك قناة دبي الرياضية حقوق بث مباريات كأس ألمانيا.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 10 نقاط وبفارق الاهداف عن يونيون برلين وبفارق نقطة واحدة عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وينضم للدوري الألماني لكتيبة البطولات التي تمتلك بي إن سبورتس حقوقها ليكون بجانب الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بجانب كأس العالم.